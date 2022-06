陽明交大學生自創畢業歌出爐 執導畢業歌MV今天上線

國立陽明交通大學畢業聯合會攜手學生樂團創作畢業歌曲「愛麗絲的『理』想國度」,歌詞巧思融入數學、理科元素,以及交大校園生活的一景一物,搭配輕快曲風引起不少畢業生共鳴。畢聯會也邀來學生攝影團隊Loha Studio製作畢業歌MV,今天在YouTube上架。

校方指出,學生樂團在畢業歌曲創作上運用「數學」詮釋大學生活,像是「如果回憶的微分是青春」、「我用傅立葉去拆解才發現,雜訊後的世界」,歌詞也融入校園生活的符號,包括竹湖、麥當勞與甜心卡、美食沙漠、偉大路途、二餐三樓、交清小徑、聖誕夜脫魯魔咒、圓樓早餐店(客院早餐)、草地音樂祭、許願的光點(Be the light of the world)等等。

樂團主唱、工工系大四高施愛與傳科系大四黎奐雲也分享,希望透過這首畢業歌,「期許我們在面對畢業以及未來,能夠帶著學校告訴我們的精神,勇敢前進!」

作詞人、管科系大四徐煜錡感謝學校提供多樣修課、選課途徑,包括學分學程、跨領域學程、雙主修、輔系等,讓學生在專業科系之外自由接觸各種知識,增進跨領域溝通能力。

攝影團隊在MV中運用冷色調基底象徵未來世界,透過工整的構圖呈現長大後的學子常會在社會的規矩秩序下遺失自我,由此切入帶出主角「愛麗絲」的起始狀態,透過回憶段落萃取愛麗絲大學四年的生活點滴,挖掘校園內美麗卻不盡為人知的場景。