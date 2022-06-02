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基隆中興國小新建校舍畢業生巡禮 120汽車格位社區共用
基隆市中興國小「老舊校舍改建暨停車場新建工程」，歷時近3年時間，室內空間全數完成，市長林右昌與中興國小校長楊志欽，今天帶著39名畢業生搶先巡禮。可容納120個汽車停車格和95個機車停車格的半地下停車場，供學校及社區民眾停車使用。
由於中興國小工程尚未驗收通過，今年的畢業生有個心願，想在畢業前就能使用新校舍，校方今天特別安排巡禮，林右昌現身，頒贈2022城博會徽章、內有學校照片的美力校園手札，祝福大家畢業快樂，早日找到自己志趣，好好發揮。
林右昌表示，中興國小創立於民國50年，位於基隆市早期文教人員最多的信義區，生活機能便利。市政府團隊向教育部爭取到國小及幼兒園新建校舍經費計新台幣1億6521萬元，加上市府投入1億8309萬元，合計總經費3億4830萬元。
拆除使用逾50年的3棟老舊校舍，配合校舍改建合併進行停車場新建，將校舍地坪提升3公尺高度，營造一座可容納120個汽車停車格和95個機車停車格的半地下停車場，除供學校師長及社區民眾停車外，也可做為家長臨停接送之用，同時為體育館運動民眾，創造方便停車空間。
教育處長杜國正表示，中興國小突破校地限制，以創新的人字型設計校舍外觀，新設百米直線跑道與環狀散步空間，以及2樓到1樓大型溜滑梯與人工草皮，完善規劃可望讓學校成為社區中心；校長楊志欽表示，完工後新校舍，將有40間教室，包括普通教室、階梯教室、舞蹈教室及幼兒園活動教室，提供師生多元化學習空間。
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