影／苗栗文狀元選拔賽頒獎 盼再創黃金10年

苗栗縣政府獨創的國中小學文狀元寫作競賽成績已出爐，縣府上午舉辦「黃金十年．文狀元」頒獎典禮，各組獲狀元、榜眼、探花共24名學子在國際會議廳出席領獎，不少師長、家長也來分享喜悅，因疫情影響，進士獎、秀才獎共80名由學校領取擇期代為頒獎。

苗栗縣國中小學文狀元寫作競賽今年邁入第10年，過去2年受疫情影響，比賽都改為線上抽題，今年為迎接文狀元10年成果，恢復在巨蛋體育館集中複試，國中小五到八年級4組共602名學生參賽，展現文思和創意。

今年各組文狀元分別是五年級組大同國小蔡尹蕎、六年級組山佳國小連俊澔、七年級組公館國中宋沛宜、八年級組君毅高中國中部彭芷嫻，每人獲頒獎金5000元及獎狀鼓勵，另外榜眼每組2名共8人，每人獎金4000元及獎狀、探花獎每組3名共12人，每人獎金3000元及獎狀。

進士獎和秀才獎獎金分別為2000元和1000元及獎狀1幀，將由各校擇期在公開場合代頒，為肯定教師對文狀元競賽的指導付出與努力，縣府也核定狀元獎指導教師記功1次，榜眼與探花獎指導教師嘉獎2次，進士和秀才獎指導教師嘉獎1次，參賽者都可獲優勝作品專輯1本。