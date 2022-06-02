國中會考4、5日補考 苗栗48名考生將在竹南高中應考

今年國中教育會考5月21、22日已考完，但考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，竹苗考區共229名，其中苗栗縣考生48名，6月4、5日將在竹南高中考場參加補考。

苗栗縣政府教育處指出，依全國試務會說明，補行考試的試題難易度及鑑別度與正式考試的試題相當，考生就未應試科目補行考試；已應試科目可自由選擇是否參加，成績將擇優計算。參與補行考試考生後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響考生權益。

苗栗縣國中教育會考補行考試在國立竹南高中設置2間一般試場，48名考生將平均分配在2間試場，另有2間備用試場，提供現場發燒或有呼吸道疾病考生應考。此外，補考仍維持正式考試的防疫措施，家長仍不得陪考，由竹南高中及各補考考生所屬國中編派考場服務隊及考生服務隊，協助考生處理突發狀況，妥善照顧學生需要；家長和考生如有會考相關問題可電洽苗栗縣國中教育會考及免試入學諮詢專線：037-559680。