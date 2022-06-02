趕在端節完成兒童BNT校園接種 雲縣施打率逾8成

雲林縣安排6至11歲兒童5月30日到6月2日在校園集中接種BNT疫苗，縣長張麗善今天早上到斗六鎮東國小關心施打情形，目前累計已有1萬6668名孩童完成接種，加上合約醫療院所施打，施打率達81.86％。

張麗善表示，BNT接種情形相當踴躍，不過還有2成家長尚在觀望中，其中包含確診孩童，希望家長觀望後能同意，或確診者3個月後，都能儘速完成疫苗接種，校園集中接種計畫結束後，疫苗都會配至合約醫療院所持續開放接種。

張麗善說，目前仍在遠距教學期間，縣府安排校園集中接種，讓家長帶孩子在寬敞的活動中心空間接種，能避免太過集中到診所施打，可能遇到排隊、擁擠等情形。

中央原定撥補5600劑BNT疫苗給雲林縣，後來減量提供2300劑，「每個孩子都是平等的」張麗善說，經緊急向他縣調度4000劑才補足預估的量，所以只要填完同意書的孩子，都能施打到疫苗，家長不用帶著孩子到處奔波。