快訊

超划算贖身？文華東方繳1.3億給北市 結清價值16億容積

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

好市多最夯神物網購「冒新規定」他傻眼 內行狂人：租倉庫放

中山大學助舊城區轉型 鹽埕變劇場、左營來開講

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學舉辦「左營青年來開講」青年焦點座談會，討論兩大主題。圖／中山大學提供
中山大學舉辦「左營青年來開講」青年焦點座談會，討論兩大主題。圖／中山大學提供

中山大學加入科技部人文創新與社會實踐計畫投入科研人才駐點，期望透過工作坊翻轉老城區。鹽埕與左營是高雄最早發展的兩大灣岸區域，師生透過行動喚醒大眾對舊左營的重視，並帶領素人媽媽在街頭演出，追憶鹽埕風華。

中山大學表示，這項計畫以「灣岸創生：高雄過渡社區的記憶再現與創新轉型」為主題，組成跨學科、跨領域的團隊，走進面臨人口外流與老化、基礎建設更新緩慢、缺乏社區創生意識的社區，和居民一起腦力激盪。

左營團隊推出「黑白喇」系列活動，諧音「烏白抐」（相聚聊天），近期的活動包含促進老人培力、老外逛左營、青銀詞曲共創、商家數位陪伴、職人影像紀錄等，逐漸深入社區，與居民創造共同的語言，思考在地議題。

左營團隊博士後研究員暨西灣學院兼任助理教授葉維俐表示，之前舉辦「左營青年來開講」青年焦點座談會，公開徵集了12位居住、工作、或與舊左營區有淵源的20至40歲青年，與中山大學服務學習課程「數位轉型實踐暨地方創生社會參與」的學生一起，她先說明未來3年高雄市政府的產業佈局及硬體建設，再帶領團隊討論2大主題，分別是「一起望向3年內舊左營的未來發展吧！」與「在地商家『數位化』，真的這麼難？」

葉維俐說，學員盤點舊左營總體發展的限制與困境，如交通紊亂、青創空間不足、房價不斷攀升、思維僵化等，不只人車爭道、聯外道路少，連共享運具也不能及時提供服務，減弱青年常駐的吸引力。面對疫情下民眾日益依賴行動支付與外送服務，經營模式、消費型態雙雙轉型，也凸顯了舊左營的數位落差。

舊港團隊則從鹽埕區出發，2021年起帶領工作坊成員創造戲劇作品《繁華攏是夢》，由中山大學劇場藝術學系學生組成的築粹劇場，與社區居民策畫、籌備並參與街頭戲劇演出。學員先後完成四齣深具地方特色的劇本，包括美軍往來的藥局、拆除消失的竹仔市、慘遭祝融的地下街商場與明星登台獻唱的戲院，譜寫出昔日鹽埕的港邊風華。

博士後研究員徐國明說，這群素人演員要在人來人往的公園演出，幾次丟本排練成效不彰，最終只能拿本上場。在馬雅各公園街頭展演當天，令他驚豔的是，有學員竟不自覺脫稿演出，激動地介紹街廓歷史、繁華往事，搖身一變為在地說書人，帶來意想不到的劇場效果。

中山大學社區劇場團隊。圖／中山大學提供
中山大學社區劇場團隊。圖／中山大學提供
中山大學舉辦「左營青年來開講」青年焦點座談會，討論兩大主題。圖／中山大學提供
中山大學舉辦「左營青年來開講」青年焦點座談會，討論兩大主題。圖／中山大學提供

中山大學 青年 劇場

延伸閱讀

忠和國中轉型雙語實驗課程學校 全國英文賽亮眼

公墓轉型綠地 創造土地多元價值

采威攜甲骨文 搶轉型商機

中山大學「鹽夏不夜埕」點亮北鹽埕 即起展到6月4日

相關新聞

中山大學助舊城區轉型 鹽埕變劇場、左營來開講

中山大學加入科技部人文創新與社會實踐計畫投入科研人才駐點，期望透過工作坊翻轉老城區。鹽埕與左營是高雄最早發展的兩大灣岸區...

1.38億經費挹注 竹縣21校運動操場改善 9月全數升級

新竹縣21所國中小運動設施，今年9月將全數升級！新竹縣政府為提供學生優質、安全的運動設施，培育更多優秀運動人才，積極向教...

88歲嬤楊洪微從左中進修部畢業了 一圓高中夢

「活到老學到老、學習永遠不嫌晚！」左營高中進修部88歲阿嬤楊洪微畢業了，一圓她高中畢業的夢想，成為左中創校最年長、也是高...

忠和國中轉型雙語實驗課程學校 全國英文賽亮眼

嘉義縣水上鄉忠和國中，109學年度轉型為雙語實驗課程學校，由縣府專案補助增聘專職外籍老師，與本國籍老師協同教學。

數字看教育／學習歷程必備3大要素 300多位教授覺得這項最重要

大學申請入學二階即將放榜，各大學首次審查高中學習歷程檔案，高中都期待看見大學重視成績以外的多元能力。究竟大學審查學習歷程的標準為何？教育部委託台大社會系成立的「作伙學」團隊2021年以學習歷程為主題，邀請大學教授、高中教師、學生與家長四方共同參與50場審議會議，今年2月公布347位大學教授對學習歷程檔案的參採建議。

雙溪高中學生在學校上網遊歷全世界 多益測驗考945分

新北市雙溪高中三年級學生謝宗萁多益測驗945分，創下偏鄉學生佳績。他說高二英語外師上課，打破傳統框架，讓他理解到英語學習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。