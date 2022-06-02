中山大學助舊城區轉型 鹽埕變劇場、左營來開講

中山大學加入科技部人文創新與社會實踐計畫投入科研人才駐點，期望透過工作坊翻轉老城區。鹽埕與左營是高雄最早發展的兩大灣岸區域，師生透過行動喚醒大眾對舊左營的重視，並帶領素人媽媽在街頭演出，追憶鹽埕風華。

中山大學表示，這項計畫以「灣岸創生：高雄過渡社區的記憶再現與創新轉型」為主題，組成跨學科、跨領域的團隊，走進面臨人口外流與老化、基礎建設更新緩慢、缺乏社區創生意識的社區，和居民一起腦力激盪。

左營團隊推出「黑白喇」系列活動，諧音「烏白抐」（相聚聊天），近期的活動包含促進老人培力、老外逛左營、青銀詞曲共創、商家數位陪伴、職人影像紀錄等，逐漸深入社區，與居民創造共同的語言，思考在地議題。

左營團隊博士後研究員暨西灣學院兼任助理教授葉維俐表示，之前舉辦「左營青年來開講」青年焦點座談會，公開徵集了12位居住、工作、或與舊左營區有淵源的20至40歲青年，與中山大學服務學習課程「數位轉型實踐暨地方創生社會參與」的學生一起，她先說明未來3年高雄市政府的產業佈局及硬體建設，再帶領團隊討論2大主題，分別是「一起望向3年內舊左營的未來發展吧！」與「在地商家『數位化』，真的這麼難？」

葉維俐說，學員盤點舊左營總體發展的限制與困境，如交通紊亂、青創空間不足、房價不斷攀升、思維僵化等，不只人車爭道、聯外道路少，連共享運具也不能及時提供服務，減弱青年常駐的吸引力。面對疫情下民眾日益依賴行動支付與外送服務，經營模式、消費型態雙雙轉型，也凸顯了舊左營的數位落差。

舊港團隊則從鹽埕區出發，2021年起帶領工作坊成員創造戲劇作品《繁華攏是夢》，由中山大學劇場藝術學系學生組成的築粹劇場，與社區居民策畫、籌備並參與街頭戲劇演出。學員先後完成四齣深具地方特色的劇本，包括美軍往來的藥局、拆除消失的竹仔市、慘遭祝融的地下街商場與明星登台獻唱的戲院，譜寫出昔日鹽埕的港邊風華。