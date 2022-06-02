快訊

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

好市多最夯神物網購「冒新規定」他傻眼 內行狂人：租倉庫放

一家4口3人染疫居隔 「天選之人」8歲童：我會照顧自己

聽新聞
test
0:00 / 0:00

88歲嬤楊洪微從左中進修部畢業了 一圓高中夢

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
88歲楊洪微阿嬤（右）完成左中進修部學業，感謝導師陳郁環（左）。圖／左中提供
88歲楊洪微阿嬤（右）完成左中進修部學業，感謝導師陳郁環（左）。圖／左中提供

「活到老學到老、學習永遠不嫌晚！」左營高中進修部88歲阿嬤楊洪微畢業了，一圓她高中畢業的夢想，成為左中創校最年長、也是高雄市今年年紀最大的畢業生。

民國23年出生的楊洪微，在當時戰亂與貧困的農業社會裡，女孩子要讀書不是件易事。父親在她12歲時過世，身為家中長女，她責無旁貸負起照顧弟妹的責任，並幫忙媽媽田裡工作，小學四年級就被迫中斷學業。

楊洪微說，雖然深知「活到老、學到老」的重要，但礙於生活的壓力以及平日繁忙工作，一直無法實踐。直到70歲時，因為賣菜作生意，曾到右昌國小就讀補校。那是心想：只要學會加減算術，做買賣不要找錯錢，順便多認識幾個大字就足夠了。

6年前，楊洪微的先生過世，小女兒因不捨得讓她獨居，於是全家搬回來與其同住。當時外孫將就讀國中，洪微若能趁此機會與孫子同時就讀，且同時畢業，也是佳話一樁。於是在小女兒的鼓勵之下，她報名了右昌國中補校。

在老師和同學的鼓勵下，楊洪微繼續升學，她總是班上年紀最大、頭髮最花白的學生！也沒想到自己居然也有能力與機會去讀左營高中進修部就讀。高中課程比起國中課程自是艱深許多，對阿嬤來說也相對吃力。但她雖然學習速度較慢，卻事必躬親，不假他人之手，因此刻苦學習下，作業一筆一畫字跡工整，表現可圈可點。若遇到課堂上聽不懂的時候，同學及師長都很熱心且不厭其煩地教，讓她在沒有太大的課業壓力下，終於完成高中學歷。

個性閒不住的楊洪微至今依然下田勞動種菜，借著田事當作每日運動，賣菜也成了她的生活日常，並繼續堅持「凡事不求人」、「活到老學到老」的生活態度。

左營高中進修部88歲阿嬤楊洪微畢業了，一圓她高中畢業的夢想。圖／左中提供
左營高中進修部88歲阿嬤楊洪微畢業了，一圓她高中畢業的夢想。圖／左中提供
左營高中進修部88歲阿嬤楊洪微畢業了，一圓她高中畢業的夢想。圖／左中提供
左營高中進修部88歲阿嬤楊洪微畢業了，一圓她高中畢業的夢想。圖／左中提供

延伸閱讀

白天授課晚上加班 教團轟國中補校師鐘點費30年未漲

不斷更新／桃園以南等19縣市跟進延長遠距教學 各縣市做法一次看

宜蘭今增1622人染疫 累計確診數已破全縣人口數1成

宜蘭學童疫苗未完全接種 暫停實體課程延長至6月10日

相關新聞

國中會考4、5日補考 苗栗48名考生將在竹南高中應考

今年國中教育會考5月21、22日已考完，但考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，竹...

趕在端節完成兒童BNT校園接種 雲縣施打率逾8成

雲林縣安排6至11歲兒童5月30日到6月2日在校園集中接種BNT疫苗，縣長張麗善今天早上到斗六鎮東國小關心施打情形，目前...

中山大學助舊城區轉型 鹽埕變劇場、左營來開講

中山大學加入科技部人文創新與社會實踐計畫投入科研人才駐點，期望透過工作坊翻轉老城區。鹽埕與左營是高雄最早發展的兩大灣岸區...

1.38億經費挹注 竹縣21校運動操場改善 9月全數升級

新竹縣21所國中小運動設施，今年9月將全數升級！新竹縣政府為提供學生優質、安全的運動設施，培育更多優秀運動人才，積極向教...

88歲嬤楊洪微從左中進修部畢業了 一圓高中夢

「活到老學到老、學習永遠不嫌晚！」左營高中進修部88歲阿嬤楊洪微畢業了，一圓她高中畢業的夢想，成為左中創校最年長、也是高...

忠和國中轉型雙語實驗課程學校 全國英文賽亮眼

嘉義縣水上鄉忠和國中，109學年度轉型為雙語實驗課程學校，由縣府專案補助增聘專職外籍老師，與本國籍老師協同教學。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。