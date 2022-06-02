88歲嬤楊洪微從左中進修部畢業了 一圓高中夢

「活到老學到老、學習永遠不嫌晚！」左營高中進修部88歲阿嬤楊洪微畢業了，一圓她高中畢業的夢想，成為左中創校最年長、也是高雄市今年年紀最大的畢業生。

民國23年出生的楊洪微，在當時戰亂與貧困的農業社會裡，女孩子要讀書不是件易事。父親在她12歲時過世，身為家中長女，她責無旁貸負起照顧弟妹的責任，並幫忙媽媽田裡工作，小學四年級就被迫中斷學業。

楊洪微說，雖然深知「活到老、學到老」的重要，但礙於生活的壓力以及平日繁忙工作，一直無法實踐。直到70歲時，因為賣菜作生意，曾到右昌國小就讀補校。那是心想：只要學會加減算術，做買賣不要找錯錢，順便多認識幾個大字就足夠了。

6年前，楊洪微的先生過世，小女兒因不捨得讓她獨居，於是全家搬回來與其同住。當時外孫將就讀國中，洪微若能趁此機會與孫子同時就讀，且同時畢業，也是佳話一樁。於是在小女兒的鼓勵之下，她報名了右昌國中補校。

在老師和同學的鼓勵下，楊洪微繼續升學，她總是班上年紀最大、頭髮最花白的學生！也沒想到自己居然也有能力與機會去讀左營高中進修部就讀。高中課程比起國中課程自是艱深許多，對阿嬤來說也相對吃力。但她雖然學習速度較慢，卻事必躬親，不假他人之手，因此刻苦學習下，作業一筆一畫字跡工整，表現可圈可點。若遇到課堂上聽不懂的時候，同學及師長都很熱心且不厭其煩地教，讓她在沒有太大的課業壓力下，終於完成高中學歷。