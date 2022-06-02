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1.38億經費挹注 竹縣21校運動操場改善 9月全數升級

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣府獲教育部核定1億3858萬元經費，投入全縣21所國中小學運動操場及周邊設施改善；新豐國中操場因老舊破損將，列入這次整建計畫行列。圖／縣府提供
竹縣府獲教育部核定1億3858萬元經費，投入全縣21所國中小學運動操場及周邊設施改善；新豐國中操場因老舊破損將，列入這次整建計畫行列。圖／縣府提供

新竹縣21所國中小運動設施，今年9月將全數升級！新竹縣政府為提供學生優質、安全的運動設施，培育更多優秀運動人才，積極向教育部爭取，獲核定1億3858萬元經費，投入全縣21所國中小學運動操場及周邊設施改善，預計9月前將全數完工。

新竹縣長楊文科表示，為打造校園安全完善的運動設施，縣府持續努力向中央爭取經費，今年獲教育部專案補助，竹縣國中、小學校運動操場整建計畫，獲核定1億3858萬元，將逐步改善21校運動場跑道及排水等相關設施，藉以培育更多更運動人才。

教育局表示，今年竹縣國中小獲學校操場跑道改善補助的學校包含8所國中及13所國小。國中部分有新豐、芎林、員東、自強、忠孝、橫山、北埔、新湖國中；獲補助國小有博愛、東海、關西、玉山、太平、梅花、清水、照東、大坪、竹北、竹仁、沙坑、嘉興等校，改善項目為跑道、截根牆、排水溝或周邊球場整修等。

獲補助之一的新豐國中校長張明智表示，由於學校跑道十分老舊，出現破損坑洞情形，這次將重新整建操場，將操場動線串聯原有教室與活動中心，讓學習環境擴展到教室之外，同時一旁正在新建施工的光電風雨球場，預計今年暑假同步完工。

教育局長楊郡慈說，新竹縣推動體育計畫不遺餘力，透過改善基層國中小學運動操場設施，以及提供績優運動潛力選手培訓補助金，積極培育運動人才向下扎根，也為明年承辦全國中等學校運動會提前暖身。

新豐國中操場改善工程模擬圖，預計今年暑假完工。圖／縣府提供
新豐國中操場改善工程模擬圖，預計今年暑假完工。圖／縣府提供

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