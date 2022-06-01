新竹高中畢業典禮 頒發遲到70年的名譽畢業證書

新竹高中今舉辦第75屆畢業典禮，受疫情影響，校方採畢業生到校，家長與來賓線上觀禮的方式舉行畢典，除了頒發三年來同學努力獲得的各類獎項外，還有一項特別儀式，就是頒發「名譽畢業證書」給當年因為政治事件而無法順利在竹中畢業的學長們。

新竹高中指出，1949年後台灣在戒嚴體制下透過法令對異議聲音進行查緝、逮捕，俗稱「白色恐怖」。而校園並沒有躲過這場風暴，竹中雖以自由學風著稱，也受到波及，曾有校友因參加讀書會而被逮捕判刑，有些幸運的還能回到學校繼續就讀，但有些校友們則再也無法回到校園。

其中，有因涉及在新竹市立新竹初級中學（今建華國中）黎子松老師的「社會主義青年大同盟案」，而被判刑的周賢農校友；以及因為閱讀當時的左傾禁書，捲入「銅鑼案」事件，於高三時在住家被帶走的劉家東校友。兩位校友原本都想朝醫學之路邁進，卻因涉案入獄服刑，使得原本的大好人生由彩色轉成黑白。

隨著台灣的自由化與民主化，加上諸多檔案的開放和研究者的努力，讓社會大眾對昔日發生在校園中的不義事件有更多的認識與平反的機會。新竹中學也透過與校友會合作，發現多位當年因政治因素而無法在竹中順利畢業的學長們。也曾多次邀請周賢農返回竹中和學弟妹們分享他的人生經歷，讓竹中師生慢慢撥開歷史謎團，逐步知道受難學長曾經歷過的事情。

新竹高中指出，今天的畢業典禮現場，校方頒發周賢農與劉家東這份遲到至少70年的「名譽畢業證書」，並對其他受難校友致敬。劉家東校友雖已身故，仍由其子劉奕祥出席畢業典禮，為父親領取名譽畢業證書。2022年也是新竹高中建校一百周年，這個儀式別具意義期待對校友們當年的遺憾做些微的彌補，致上最誠摯的敬意，同時也希望藉此讓竹中學子面對過去的歷史創傷，並透過事件的理解，走向未來。