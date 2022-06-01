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竹山高中今完成實體畢業典禮 畢業生留下難忘回憶

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供

歷經千辛萬苦，國立竹山高中高三班的心願終於完成，今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利舉辦實體畢業典禮，校長陳漢銘表示，因5月初的Covid-19疫情增溫，校方在辦與不辦間猶豫，最後決定給應屆畢業生難忘的回憶。

竹山高中指出，最後做出決定的轉捩點，是不少畢業班同學給校長信箱的留言，「畢業旅行延期二次都沒辦成，不會連最後的畢業典禮也都沒有了吧？」「希望有實體畢業典禮，讓三年的回憶畫下一個完美的句點。」

高三班同學在留言中並說，「畢業前的最後一個禮拜宣布停課，對高三生來講，真的很讓人很崩潰，疫情延燒很嚴重，每天幾萬人確診，知道學校為了保護大家的健康，也是不得已這樣做的。」

國立竹山高中終於在今天6月1日，在降低參與人數、人員分流及環境清消等防疫措施下，未讓一、二年級學弟妹觀禮下，安排299位應屆畢業生（除40多位居隔同學外）返校舉行實體畢業典禮，並邀請畢業生家長參加，現場錄影事後留給居隔同學做紀念。

校長陳漢銘表示，這一屆的畢業生是歷來絕無僅有的，畢竟在校3年6個學期中，有5個學期是在疫期中度過，同學們的課程在實體及線上課程間，反覆交替進行，許多活動也受影響需做調整，甚至取消，師生可説非常辛苦。最後，期勉今年每一位竹山高中畢業生，在人生旅途中，能不畏逆境，克服困難，開創光明的未來。

國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供
國立竹山高中今天校方在人員分流及加強環境清消下，順利完成一場難得的實體畢業典禮。圖／竹山高中提供
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畢業典禮 疫情 返校

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