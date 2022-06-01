莫忘家鄉食農文化 官田國小畢業生歡喜割稻義賣助學

台南市官田國小校內栽種稻米已結穗，校方昨下午安排32名應屆畢業生下田收割，約收成200台斤，要將義賣所得當弱勢學生課輔經費，這最後一堂食農課程，更提醒學生們莫忘家鄉「官田米」，成了畢業前最難忘體驗。

官田國小在校內闢建幸福農場，在官田區農會四健會義務指導員許玉燦、許美惠協助每年都輪流種植當令農作物，學生學習農作物從育苗到栽培、管理，許玉燦並指導學生使用益生菌，目前種植兩處共約60坪稻田金黃色稻穗飽滿，全採友善大地無毒栽種。

官田國小校長王全興昨帶領32位畢業生持鐮刀歡喜收割，象徵家鄉種稻產業文化不能忘。而辛苦耕耘3個多月後，昨分區一起參與稻田收割。

學生李寀寧說，官田國小和工研院合作進行研究，發現原來透過自然友善方式，也可讓稻米長得更好，土壤保持更佳，對後續栽種菱角做了最好永續循環最好示範。

另名學生羅瑋綺說，雖頂著大太陽，但大家不以為意，因要把栽種最天然、最好吃的「官田米」，透過義賣幫助學弟學妹們繼續努力學習，好好保有家鄉種稻的食農文化。

王全興說，很欣慰學生們個個懷著知恩、感恩及惜福心情參與，也期盼勿忘家鄉種稻和種菱角產業文化，將這「知鄉、親鄉、愛鄉」的微幸福，帶往下一站。