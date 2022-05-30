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跨域素養展成果 普台多元人才閃耀國際

聯合新聞網／ 文／賴香珊

普台教育著眼於培育學養俱佳、德慧兼備的新世代精英，貢獻社會。圖／普台高中提供
普台教育著眼於培育學養俱佳、德慧兼備的新世代精英，貢獻社會。圖／普台高中提供

普台國小、國中到高中作為唯一完備「品格教育」、「跨領域學習」及「四語教學」的全住宿型學校，12年一貫課程，培育多屆學子錄取美國常春藤盟校哥倫比亞、布朗、柏克萊、愛丁堡、日本早稻田等國內外知名學府，展現優質的全人教育。

國外升學大放異彩，多位學生錄取世界頂尖名校，亮麗成果展現普台優質的全人教育。圖／普台高中提供
國外升學大放異彩，多位學生錄取世界頂尖名校，亮麗成果展現普台優質的全人教育。圖／普台高中提供

以今年為例，胡道瑜錄取「全世界排名第11」號稱「全球錄取率最低大學」紐約大學阿布達比分校，並獲31.7萬美元全額獎學金；吳重泉錄取「全美排名第6」芝加哥大學、高詮賀錄取「全美排名14」常春藤盟校布朗大學；林晸洋、張鈞淋錄取台大物理系、生物機電工程系，國立頂尖大學錄取率達88%，升學成果亮眼。

國際升學課程 四語教學躍上世界舞台

普台教育首創「外語課綱」系統性推動12年一貫的四語英日法西教學，搭配主題情境式教學及國外遊學，AP、SAT課程皆由專業外籍教師以全英文授課，並聘有專業師資輔導學生申請國外大學，小學、國中至高中的國際升學課程無縫接軌。

高中班際英語話劇比賽，學生自信展現外語能力。圖／普台高中提供
高中班際英語話劇比賽，學生自信展現外語能力。圖／普台高中提供

國一設有「國際英語銜接課程」，國二、國三開設「國際儲備班」，以銜接高中部「國際班」，近年更從小學六年級開始銜接國際課程。許多學生檢定成績已達該語系大學畢業門檻，扎實的外語學習讓孩子擁有一把打開世界大門的金鑰匙。

跨領域多元學習 教育旅學走讀踏出舒適圈

為培育學養俱佳、德慧兼備的新世代精英，開設英語辯論、專題研究、機器人、程式設計素養班及科學、語言學、資訊、地理、歷史等奧林匹亞培訓課程，協助學生進入台大、清大等研究人才培育計畫，勇奪奧林匹亞、發明展等國際賽獎項。

圖書館主題月活動，帶領同學探索化學元素的科學饗宴。圖／普台高中提供
圖書館主題月活動，帶領同學探索化學元素的科學饗宴。圖／普台高中提供
學生勇奪2021-2022 VEX V5 TAIWAN OPEN 錦標賽(線上遠端競賽LRT)冠軍及創新獎。圖／普台高中提供
學生勇奪2021-2022 VEX V5 TAIWAN OPEN 錦標賽(線上遠端競賽LRT)冠軍及創新獎。圖／普台高中提供

普台也發展教育旅學走讀課程，結合埔里在地資源的教學路線，帶同學深入探索在地文化，甚至遠赴金門、廈門、香港、深圳及烏魯木齊進行田野考察，著重培養學生應用與實作，提升分析、思辨及解決問題的素養能力。

品格教育 黃金學力必備素養

品格教育是普台教育的一貫核心，透過校本課程「國學」、「靜心」、「書法」陶塑學子內在涵養，使學習更有效益；住校期間由老師引導孩子正確的知見觀念及生活品格，培養獨立自主、溝通協調及團體生活的能力，打下良好品德的基礎。

預約參訪：

高國中：(049)2932-899轉11533／南投縣埔里鎮中台路5號

http://www.ptsh.ntct.edu.tw

國小：(049)2930-199轉1330／南投縣埔里鎮中台路3號

http://www.putai.org

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