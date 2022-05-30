遠距教學不呆看螢幕 嘉市大業國中用線上白板、便利貼

許多縣市高中職以下本周持續遠距教學，教師到校面對螢幕唱「獨角戲」，嘉義市大業國中綜合活動領域的老師簡意文、楊永吉，與嘉義大學的教育學程實習生，利用Google meet線上教學模式時，再以分組討論室、「Jamboard共用白板」，學生忙討論、共作，線上完成兩份作品，直呼不想下課。

八年級學生王凱文表示，利用線上小組討論室討論，不會被其他組別干擾，用Jamboard給予回饋時，可以同時看到其他同學的想法，能學習到如何給建議。

大業國中指出，八年級本學期的綜合領域課程主題為「風」，本月因應母親節，主題「善風點夥」，讓學童反思以往慶祝母親節方式，是否真的是母親所想要？便針對「愛媽媽行動」做自我評量、同儕回饋，另，運用「4F討論法」引導學生對愛媽媽行動專題課程的總結省思。

校方說，避免只有老師唱獨角戲、學生看螢幕接收訊息，教師簡意文、楊永吉，攜手嘉大輔導與諮商學系兩名中等教育學程實習生，再用Google meet線上教學模式，以分組討論室、Jamboard共用白板，引導學生藉小組合作學習、便利貼腦力激盪，完成兩份小組共創作品。