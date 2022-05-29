大里天公廟捐地興學 宜蘭最北大里國小校舍重建今動土

宜蘭縣境之北大里國小校舍耐震不足，縣政府幾年前把孩子移到大溪國小上課，並爭取將近1.3億元經費重建，今天舉行新校舍開工動土儀式，新校舍的用地是與一旁大里天公廟的停車場互換土地，未來廟方信眾停車與師生上課都更方便，算是雙贏。

頭城鎮大里國小是宜蘭最北的學校，背山面海、環境優美，現有校舍利用草嶺慶雲宮（知名的大里天公廟）舊廟址，廟方感念大里石城子弟需長途跋涉至大溪求學，早年即無償提供舊廟地供學校使用，並透過台灣基督教福利會的美援經費新建校舍，民國53年先設立大溪國小大里分班，民國62年獨立成為大里國小至今，每個年級只有一班的偏鄉小校。

縣長林姿妙表示，教育部105年補助大里國小辦理校舍耐震評估，因耐震係數未符標準建議「全部拆除重建」，經縣府積極向教育部爭取補助，核定校舍新建工程經費合計1億2864萬元，今年3月29日完成工程發包，預計明年12月完工啟用。

這段時間為了讓學生有安全的上課處所，縣府把大里國小師生暫時安置在大溪國小上課，並給予補助交通費，減輕學生就學負擔；至於在新校舍用地方面，原本國小左邊是大里天公廟，右邊是廟方的停車場，經溝通同意校地與停車場互換，廟方信眾停車更方便，新校舍也離廟遠一點，促成地方美事，對雙方都好。

縣府今天舉行大里國小校舍重建動土暨50周年慶祝典禮，包括縣長林姿妙、頭城鎮代理鎮長蔡文益及草嶺慶雲宮主委鄭順利等人共同主持開工動土儀式，啟動新校舍重建。