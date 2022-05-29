全國文化會議閉幕 李永得：推動藝FUN券轉型和中介學校

全國文化會議今天中午閉幕，文化部長李永得於「全國文化會議總結與展望」時透露，文化部正朝將藝FUN券轉型努力，希望未來每年給予學生一定費用參觀展演、欣賞電影，藉此培養文化藝術的本土觀眾與人才，但目前計畫尚未具體。此外，為了培養文化內容產業需要的人才，文化部可以朝協助設置文化中介學校努力，設計一種介於正式學校和業界之間的中介學習機構。

依文化基本法規定，每4年應召開全國文化會議，原訂2021年舉辦的全國大會因疫情影響，順延至今年辦理。「2021-2022全國文化會議」會議總結「分區論壇」4議題與「專家論壇」6議題政策建議，並提出下一階段文化部施政方向重點。李永得表示，此次會議提出112項建議，每項建議都是針對問題，「非常成功」。

全國文化會議進入第二天，與會專家學者指出，台灣本土數位平台規模小且缺乏整合，難以和國際平台抗衡。全台的OTT TV平台約17家，由包括中華電信等電信業者投資，但資源多用於採購進口作品、而非提升原創內容或海外銷售能量，而台灣自製量能也無法打入國際市場。而金融業與投資融資評等較低，導致業者不易取得資金。

而數位內容產業的業務分散於文化部、經濟部、數位發展部、國發會、NCC等部會，業界溝通費時耗力。與會學者專家建議建立跨部會次長級溝通平台—「全國內容產業戰略工作會報」，並建議建立定期諮詢業界的常態機制。

李永得在會議總結時表示，針對培育文化內容產業的人才，文化部可以朝培養文化中介學校來努力，設計一種介於正式學校和業界之間的中介學習機構，扮演學校教育和業界需求之間過渡階段的學習。此一中介學校邀業界專家來此任教，讓師生擺脫教師資格、授課時數、學位等種種限制，為培養業界人才而努力。

此一靈感來自李永得十多年前參觀日本一間動畫學校，座談時一位台灣學生告訴他，願意一年花50萬學費來這間學校，而該校畢業生畢業後，八成都能找到工作與業界銜接。

李永得指出，此種中介學校的老師皆來自業界，教學不是為了薪資、而是為企業找人才；學生來此也不是為了學位，而是為了進入業界。文化部可以根據不同藝術領域來協助建立此一中介學校，初期的師資由政府來媒合與補助。

談到數位OTT平台的匯流趨勢，李永得說，台灣面臨的最大問題是文化主權流失，「現在小學生看的影音內容是甚麼？」他形容，「大船已經開到你家門口了」，他認為只有一條出路，就是趕快讓彈藥備足，不管是政府的子彈或是引進民間的子彈，提升國內影音的人才和產製量、並將平台鋪好。