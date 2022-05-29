台南國定古蹟大天后宮 外科手術創新方式修復鹽害壁畫

國定古蹟台南大天后宮32幅珍貴灰壁畫，耗費長達3年多的時間，終於在最近完成修護，解決長期鹽害的問題，台南市文化資產管理處表示，這次是耗時最久的修護，為了保護珍貴的畫作，不僅反覆試作，研究人員更創新採用「揭取」的方式，將部分畫作取下處理後再復原，完成之後的畫作比原來更加穩固，並恢復鮮活的樣貌。

文資處表示，這批畫作當中有包括陳玉峰、陳壽彝、丁清石等前輩藝師的珍貴作品，在完成修復後，未來將不再受到鹽害破壞，以清晰的樣貌呈現在大家眼前。

文資處表示，鹽害即俗稱的「壁癌」，是造成台灣廟宇傳統灰壁畫損壞的主因。廟宇牆體上的壁畫由於台灣特殊的海島型氣候及壁體建材等因素影響，牆體內的可溶性鹽分不斷反覆釋出，經常造成壁畫表面及壁體結構粉化、膨脹、剝離損壞。

大天后宮內的灰壁畫在文化部補助下，自2018年底委託時任教國立台南藝術大學（現任教台灣藝術大學）計畫主持人邵慶旺助理教授進行「國定古蹟台南大天后宮灰壁畫鹽害研究與施作案」，這也是目前台南市執行時間最長、調查研究項目最廣與使用科學檢測最完整之灰壁畫損壞研究修復案。

文資處表示，為了解壁畫製作的材料成分、鹽害種類及含鹽量，前後執行了上百次材料檢測與分析，每幅壁畫並反覆進行多次脫鹽程序，直至確認達到穩定程度為止。

特別的是，針對壁畫鹽害劣化嚴重、無法就地進行修護的區域，以「外科手術」方式處理，也就是採用局部切割使壁畫與壁體分離後，再執行壁體脫鹽及加固處理完成後再進行壁畫回貼復原，以經過特殊處理之鋁釘置於壁畫背部、同時周圍灌漿及灰漿塗布進行基底層填補加固，確保回貼壁畫能穩固附著於牆體上。