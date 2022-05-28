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法國號溜滑梯、音符草坪攀爬牆 成功國小童樂園很音樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供

基隆市成功國小是全市唯一設有音樂專班的小學，音樂班有悠久的優良歷史傳統，學生也多次在全國賽獲佳績，近日學校融入音樂元素完成「童樂園」遊戲場，音樂草坪、法國號溜滑梯、音符攀爬牆、樂符椅子，走進校園空間有如沉浸在音樂的旋律中。

市議員童子瑋表示，把遊戲場和音樂結合，很吸引小朋友，他努力提升校園空間品質，以成功國小為核心，爭取改造計畫與社區共融，感謝中央與市府的支持，讓閒置的空間成為幼兒園師生歡樂共學的第二教室。

童子瑋說，校園中庭也經過教育處長杜國正及校長陳怡君集思廣益充分討論後，讓校園通透性更好，讀書環境更舒服，充滿美學場域的校園，培養親師生在生活中的美感， 努力讓學校成為居民的公園。

校長陳怡君指出，成功國小是全市唯一設有音樂專班的小學，結合學校音樂的特色融入遊戲場，有音樂草坪、法國號溜滑梯、音符攀爬牆，小朋友都很喜愛，希望有更多喜歡音樂的小朋友來就讀。成功國小音樂班有悠久的優良歷史傳統，音樂班孩子的表現一直令人驚豔，畢業後除了能考上台北國中的音樂班，也有考上基隆銘傳數理資優班，成績斐然。

成功三到六年級各有一班音樂班，六年級李泓蓁參加110學年度全國學生音樂比賽榮獲鋼琴獨奏優等、小提琴獨奏優等。陳怡君說，師資陣容堅強，有多位博碩士級的教師，還有嶄新的琴房設備、公立學校的收費，是孩子學習音樂的好選擇。

基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。記者游明煌／攝影
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。記者游明煌／攝影
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。圖／議員童子瑋提供
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。記者游明煌／攝影
基隆市成功國小融入音樂元素近日完成「童樂園」遊戲場。記者游明煌／攝影

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