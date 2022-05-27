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高中生用安卓手機遭同學嘲笑 哥痛批「iPhone為尊」價值偏差

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，妹妹因為用安卓手機，時常被拿iPhone的同學冷嘲熱諷。圖為示意圖/Ingimage
原PO表示，妹妹因為用安卓手機，時常被拿iPhone的同學冷嘲熱諷。圖為示意圖/Ingimage

智慧型手機是現代人不可或缺的配備之一，從導航、刷卡、到通訊功能全包辦，但也因手機品牌多樣，民眾通常會依據價位和功能挑選適合自己的機型。日前一名網友在「Dcard發文表示，他正在就讀高中的妹妹因為手機不是拿iPhone遭同學言語嘲笑，讓他心疼不已，也痛斥高中生「以iPhone為尊」的偏差價值觀，引起眾人討論。

原PO提到，就讀高中的妹妹這幾天一直跟他借雅虎拍賣的帳號，但又不肯說原因，所以原PO起初沒有多加理會。但他漸漸發現妹妹每天臉色都不太好，和家人講話態度異常地差，一問之下才得知，「她一直跟我爸媽吵著要買iPhone，但他們不答應，覺得我妹現在的手機明明就還可以用，所以她才想跟我借雅虎拍賣的資深帳號去標1元競標的iPhone，她用自己存下來的零用錢可能還可以負擔。」

沒想到說著說著，妹妹就哭出來了，因為她拿的是安卓手機，所以在學校常常被同學嘲笑、言語霸凌：「妳幹嘛不換iPhone啦」、「妳不用iPhone每次傳照片都很麻煩耶」、「iPhone不是比較好用嗎」、「齁，妳手機的充電線跟我們不一樣啦」、「妳的手機要怎麼按啦！好難用喔！」、「不要用XXX的手機拍照啦！用iPhone拍的比較好看」，原PO一方面心疼妹妹，另一方面也對高中生的價值觀感到訝異，「現在高中生的價值觀已經這麼偏差了嗎？會因為自己用iPhone就去嘲笑別人？難道這些高中生的iPhone都是自己買的嗎？」

許多網友認同地表示，「現在沒拿iPhone、用Mac好像是有罪、跟不上時代的象徵」、「笑死，我一支5000有找的安卓機用了4年還好好的，現在一堆小孩真的價值觀崩壞」、「完全不懂現在小孩到底在想什麼，價值觀偏差」，但也有人認為，同學們說的話並不到霸凌的程度，「如果只是說傳照片很麻煩、安卓不好用什麼的，我覺得沒有到排擠的程度，好像也沒有嘲笑的成份在」、「覺得妹妹有點玻璃心了，感覺同學說的話其實都是屁話跟實話，就只是偏優越，完全不用在意」、「同學就只是打打嘴砲吧，我看身邊很多人都這樣，但都不是真心的」。

Dcard iPhone 手機 霸凌

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