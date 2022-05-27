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嘉縣國中小校長第1階段遴選公布 灣潭國小校長遴選新埤

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政昨晚公布111學年度國中小學第一階段校長遴選。記者魯永明／攝影
嘉義縣政昨晚公布111學年度國中小學第一階段校長遴選。記者魯永明／攝影

嘉義縣政昨晚公布111學年度國中小學第一階段校長遴選，國中小各有2位校長退休，2位校長個人生涯規畫回任教師。

遴選結果，布袋國中、大埔國中小等2校出缺，國小部分永安國小、太平國小、茶山國小、大湖國小、中和國小等5校出缺，進行第二階段遴選。裁併中埔鄉灣潭國小校長陳怡君重新遴選到太保市新埤國小。

遴選國中部分：義竹國中蔣佳樺校長連任。大吉國中邵冰瑩校長連任。溪口國中謝正裕校長連任。昇平國中陳幸琪校長連任。布袋國中吳敏男校長遴選至民雄國中。大埔國中小林子欽校長遴選至東石國中。東石國中校長黃國軍、民雄國中校長黃俊傑退休。

國小部分：南新國小莊政道校長連任、景山國小龍懷成校長連任、貴林國小鄭宏麟校長連任、重寮國小林杏芳校長連任、下潭國小闕菊女慧校長連任、新港國小顏金郎校長連任、復興國小黃美智校長連任、大崎國小洪坤山校長連任、大林國小謝金能校長連任、瑞里國小陳弘宜校長連任、新美國小黃奕仁校長連任、南靖國小曾俊銘校長連任、好美國小蔡瑞芳校長連任、朴子國小林金進校長留任、忠和國小陳志光校長遴選至太保國小。

太保國小連國欽校長遴選至忠和國小、龍港國小翁雅屏校長遴選至秀林國小、沄水國小林松潔校長遴選至成功國小、新岑國小黃柏嘉校長遴選至中山國小、大有國小林俊榮校長遴選至沄水國小、三江國小陳俊雄校長遴選至龍港國小、義興國小李明政校長遴選至大有國小、大湖國小陳惠文校長遴選至義興國小、秀林國小賴耀男校長遴選至三江國小、永安國小蔡志成校長遴選至新岑國小、新埤國小闕裕清校長遴選至義竹國小，灣潭國小裁併到社口國小，校長陳怡君遴選至新埤國小。中山國小校長陳瑞成、茶山國小校長鄭佩茜退休。

校長遴選 大埔 美國

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