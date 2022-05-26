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國小童到土庫圖書館借電腦上課 館方這一舉動網友讚翻

聯合報／ 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣本周起實施線上教學，1名國小男童帶著弟弟到土庫圖書館借用電腦，弟弟安靜在一旁看書，網友讚畫面好暖。記者黃于凡／翻攝
雲林縣本周起實施線上教學，1名國小男童帶著弟弟到土庫圖書館借用電腦，弟弟安靜在一旁看書，網友讚畫面好暖。記者黃于凡／翻攝

雲林縣疫情逐漸升溫，本周改採線上教學，土庫鎮1名國小男童因家中沒有電腦，經常帶著幼兒園弟弟到圖書館借電腦上課，但圖書館電腦設定40分鐘就會關機，館長見小常客又來到，主動將自動關機設定取消，讓男童安心上課，弟弟也在一旁安靜看書，讓網友直呼畫面好暖。

土庫鎮圖書館館長彭冠綸表示，這名男童是圖書館的小常客，經常帶著弟弟到圖書館，對館內電腦借用規則也很熟悉，男童原本打算每40分鐘重新登入1次，館長知道男童要線上上課後，便將自動關機設定取消，讓男童安心上課免於奔波借電腦，弟弟也在一旁安靜看書，照片一PO到臉書館長小編的圖書館日常，立刻被網友讚翻，畫面好暖好溫馨。

雲林縣12歲以下兒童60307人中，有2567人確診，平均每百名兒童就有4人確診，本周起至6月2日線上教學，但有不少學生因家中無電腦，只好到附近圖書館借用電腦，土庫圖書館有8台電腦，每日約有4至5人使用，館長帶領下，所有館員主動貼心取消自動關機設定。

縣府教育處長邱孝文說，學生若無足夠線上教學軟硬體設備，可向學校租用，土庫國小這對小兄弟的媽媽希望把資源留給更需要的人，因此只借用1部平板電腦，土庫圖書館就在校內，小朋友很熟悉環境，兄弟倆才會一起到圖書館內上課或看書。

邱孝文表示，雲林縣雖有數位落差，縣府持續布署線上教學軟硬體設備，包括有獲捐贈及陸續採購的筆電或平板電腦逾6000部，也準備網路分享器與sim卡，今年初採購4000多部平板電腦及45部行動充電車也陸續到位，總計超過1萬部，足供有需要的學生借用，目前仍分批採購平板電腦作備援量能。

雲林縣本周起實施線上教學，許多學生到土庫圖書館借用電腦。記者黃于凡／翻攝
雲林縣本周起實施線上教學，許多學生到土庫圖書館借用電腦。記者黃于凡／翻攝

圖書館 館長

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