國小童到土庫圖書館借電腦上課 館方這一舉動網友讚翻

雲林縣疫情逐漸升溫，本周改採線上教學，土庫鎮1名國小男童因家中沒有電腦，經常帶著幼兒園弟弟到圖書館借電腦上課，但圖書館電腦設定40分鐘就會關機，館長見小常客又來到，主動將自動關機設定取消，讓男童安心上課，弟弟也在一旁安靜看書，讓網友直呼畫面好暖。

土庫鎮圖書館館長彭冠綸表示，這名男童是圖書館的小常客，經常帶著弟弟到圖書館，對館內電腦借用規則也很熟悉，男童原本打算每40分鐘重新登入1次，館長知道男童要線上上課後，便將自動關機設定取消，讓男童安心上課免於奔波借電腦，弟弟也在一旁安靜看書，照片一PO到臉書館長小編的圖書館日常，立刻被網友讚翻，畫面好暖好溫馨。

雲林縣12歲以下兒童60307人中，有2567人確診，平均每百名兒童就有4人確診，本周起至6月2日線上教學，但有不少學生因家中無電腦，只好到附近圖書館借用電腦，土庫圖書館有8台電腦，每日約有4至5人使用，館長帶領下，所有館員主動貼心取消自動關機設定。

縣府教育處長邱孝文說，學生若無足夠線上教學軟硬體設備，可向學校租用，土庫國小這對小兄弟的媽媽希望把資源留給更需要的人，因此只借用1部平板電腦，土庫圖書館就在校內，小朋友很熟悉環境，兄弟倆才會一起到圖書館內上課或看書。