汐止東山國小校舍補強具美感 打造森林中小白宮

汐止區汐平路上的東山國小，可以說是汐止區的森林小學，但因為時間一久校舍老舊，所以，學校也進行了校舍補強工程，現在接近完工，還兼具美學，打造為森林裡的小白宮，讓小朋友都很喜歡。

汐止東山國小已經九十多年，不過，今年的校舍補強工程後，整個校園煥然一新，一整排的教室外牆全都塗上白色油漆，兼具美學設計，打造為森林裡的小白宮。

東山國小校長林秀雲表示，非常感謝教育局及教育部補助結構補強專案經費，將整個學校校舍做改造，以前學校走廊消防安檢都沒有辦法通過，現在整個擴建，除了擴柱還有走廊的擴建，最特別的是女兒牆，設計鑲嵌玻璃櫥窗的方式讓小朋友的作品可以做為展示，總共有86個櫃子，希望每位學生都有他展示的空間。

林秀雲說，除了環境的改善之外，另外，也做了鋼構樓梯，以落地窗的方式將外面的光線引進來，這是一個非常現代化的方式，打造的就是森林中的小白宮，很歡迎大家有空可以到東山走走，看看東山環境的美。

新北市議員廖先翔指出，東山國小是汐止區的森林小學，學校特別注重孩子們多元發展，包括學生的美感，所以，在進行校舍補強的同時，一併將美學概念融入，整個學校看過去全都是白色的，就好像小白宮一樣，除了漂亮之外，也兼顧了功能性，將小朋友的展示空間擺在圍牆上，還有包括樓梯間的採光設計，讓人感覺就好像來到傢俱展示中心一樣，讓小朋友在富有美感的校園快樂學習成長。

在中央以及市府教育局的經費補助下，讓東山國小校舍補強兼具美感，連樓梯間也成了打卡拍照景點，值得一提的是，二樓的女兒牆還多了展示功能，可以擺放小朋友陶藝或是其他美術作品，改變後的美麗校園，讓小朋友都好喜歡。