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家齊高中笑聲中的遠距教學 紅鼻子醫師創造不一樣連結
台南市家齊高中圖書館今天利用遠距教學，邀請紅鼻子醫生透過線上視訊，讓師生了解紅鼻子醫生的工作任務，在小丑、護理師、家屬，和病患之間創造不一樣的連結，也用笑聲讓病患重拾對生命的自信心。
紅鼻子醫生創辦人馬照琪成立「紅鼻子關懷小丑協會」，致力培訓並推動專業小丑演員進入醫院，推動兒童友善醫療，將溫暖與笑聲送進醫療空間。
今天的視訊分享會上，紅鼻子醫生周韋廷先以小丑的裝扮在鏡頭前亮相，再與學生分享紅鼻子平常的工作，他說主要是透過即興表演、肢體互動，為住院小朋友舒緩情緒，也為孩子找回治療的信心與勇氣，減輕家屬、醫護的精神負擔。
「紅鼻子醫生會根據現場環境、每個人的身心狀態，設計出專屬的即興演出，緩和每個人的身心病痛及壓力，為他們留下溫暖開心的記憶。」周韋廷說著。
家齊高中為第11屆3好校園實踐學校，希望透過講座分享讓參與聆聽的師生從紅鼻子醫生的任務獲得助人的激勵與啟發。紅鼻子醫生將歡樂與溫暖注入醫療與照護環境之中，透過歡笑的療癒處方，體現「說好話、存好心、做好事」的3好校園精神。
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