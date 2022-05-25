畢業歌沙漠之舟響起 永慶高中畢業生唱出未來夢想

疫情嚴峻，嘉義縣立永慶高中下月舉辦限定專屬畢業生及師長的畢業典禮，畢業主題「永懷綺夢，共慶華年」，畢聯會以漣漪為意象，回顧高中三年的「青春漾」，畢業歌曲呼應此意象，以「沙漠之舟」為題。

傳達未來面對人生的風雨，同行者的寬厚肩膀便是引渡的沙漠之舟，生命的旅途並不孤單，只要秉持堅毅的心，便可引領自我越過重重阻礙，找到生命的綠洲。是一首激勵人心，有溫度且讓人感動的歌曲。

疫情肆虐的此刻，即將迎來畢業季。近10年，原創畢業歌曲全國高中職蔚為主流風潮，每屆畢業生都想用自己聲音圓滿青春樣貌，為青春留下最動聽、最美記憶。一首首扣人心弦，充滿溫度、激勵人心的畢業歌曲，開始在校園裡醞釀、傳唱。

永慶畢聯會長、畢業歌詞創作者陳怡鈴說，求學階段常因許多難關卻步不前，甚至舉旗投降，也許是交友困擾，或情竇初開各種疑問，又或是徘徊心中難理心病，當難題縈繞，常覺得無所適從，希望藉這首歌，告訴即將畢業同學：「遠途不代表失去支拄，更不孤單，只是遺忘還有人會是你的寬厚肩膀；夢想不需要理由，有時候不是不適合，只是少了一顆堅毅的心。 」