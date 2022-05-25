聽新聞
test
0:00 / 0:00
畢業歌沙漠之舟響起 永慶高中畢業生唱出未來夢想
疫情嚴峻，嘉義縣立永慶高中下月舉辦限定專屬畢業生及師長的畢業典禮，畢業主題「永懷綺夢，共慶華年」，畢聯會以漣漪為意象，回顧高中三年的「青春漾」，畢業歌曲呼應此意象，以「沙漠之舟」為題。
傳達未來面對人生的風雨，同行者的寬厚肩膀便是引渡的沙漠之舟，生命的旅途並不孤單，只要秉持堅毅的心，便可引領自我越過重重阻礙，找到生命的綠洲。是一首激勵人心，有溫度且讓人感動的歌曲。
疫情肆虐的此刻，即將迎來畢業季。近10年，原創畢業歌曲全國高中職蔚為主流風潮，每屆畢業生都想用自己聲音圓滿青春樣貌，為青春留下最動聽、最美記憶。一首首扣人心弦，充滿溫度、激勵人心的畢業歌曲，開始在校園裡醞釀、傳唱。
永慶畢聯會長、畢業歌詞創作者陳怡鈴說，求學階段常因許多難關卻步不前，甚至舉旗投降，也許是交友困擾，或情竇初開各種疑問，又或是徘徊心中難理心病，當難題縈繞，常覺得無所適從，希望藉這首歌，告訴即將畢業同學：「遠途不代表失去支拄，更不孤單，只是遺忘還有人會是你的寬厚肩膀；夢想不需要理由，有時候不是不適合，只是少了一顆堅毅的心。 」
校長郭春松表示，疫情下生活苦悶，尤其站在人生轉捩點畢業生，難免徬徨無措。不過，孩子成熟與韌性，有時超乎大人期待與想像，受疫情影響戴口罩畢業生們，即將化身「沙漠之舟」，不畏困難及挑戰，迎向美麗的未來，實現自己夢想！畢業歌曲「沙漠之舟」上架youtube播放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言