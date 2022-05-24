快訊

87歲翁確診逝 中風妻障礙兒伴屍3日 疫情下的弱勢悲歌

台積電再度神救援！5奈米獲英特爾急單 營收貢獻大躍進

張庭提告維權拒被割韭菜 要回凍結100多億資產與聲譽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫口罩換成潛水面鏡 墾丁夢幻無聲海中國小畢典

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣潛水公司上周為屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校4名畢業生辦海中畢業典禮，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁和魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。圖／台灣潛水提供
台灣潛水公司上周為屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校4名畢業生辦海中畢業典禮，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁和魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。圖／台灣潛水提供

屏東墾丁是南台灣潛水勝地，前兩年除墾丁國小舉辦海底潛水畢業典禮，今年又有水泉國小和龍泉分校加入，龍泉分校4名畢業生上周在海中領取畢業證書，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。

台灣潛水公司執行長陳琦恩成立「藍色基金」投入海洋教育和環境保護，連續2年協助墾丁國小舉辦別開生面的海底潛水畢業典禮，「把畢業典禮會場搬到海中樂園，讓海洋保育種子從小札根！」

陳琦恩說，墾丁三面環海，瑰麗的珊瑚礁吸引潛水客朝聖，帶進觀光財，但珊瑚也面臨氣候暖化、人為開發和遊憩壓力帶來的汙水、垃圾等威脅，為讓海洋資源永續，公司每年提撥淨利的二成做海洋保育經費的「藍色基金」，前年在網路上號召贊助在地學校舉辦潛水畢業典禮，已有竹北國小和墾丁國小完成，今年又有水泉國小和龍泉分校加入。

潛水首重安全，為讓老師和畢業生家長放心，水泉國小和龍泉分校從上學期就開始準備，台灣潛水公司安排專業教練，在觀賞影片、認識海洋生物和學習保護海洋知識課程外，還有浮潛等海洋活動體驗課程，初級潛水訓練包括面鏡排水、練習調節器呼吸和水中耳壓平衡等。

由於恆春地區近日確診病例增加，有家長還是不放心，水泉國小校本部10名畢業生因家長擔心疫情未參加，上周只有龍泉分校4名畢業生參加，墾丁國小將等本周停課結束決定是否舉辦。

「在專業教練的訓練和完善準備工作下，讓家長和老師完全放心！」水泉國小龍泉分校校長莊逸萍說，學校就在海邊，周邊海洋資源豐富，台灣潛水公司也是學校的好厝邊，讓學生背著空氣瓶、戴面鏡實際下海體驗海洋之美，了解海洋垃圾的嚴重性，也是撒下海洋保育的種子。

沒有潛水經驗的畢業班導師楊怡雅，還特別先考取初級潛水證照，在無聲的海中頒發畢業證書，也共同許下為海洋保育盡分心力的心願。

台灣潛水公司上周為屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校4名畢業生辦海中畢業典禮，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁和魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。圖／台灣潛水提供
台灣潛水公司上周為屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校4名畢業生辦海中畢業典禮，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁和魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。圖／台灣潛水提供
台灣潛水公司上周為屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校4名畢業生辦海中畢業典禮，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁和魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。圖／台灣潛水提供
台灣潛水公司上周為屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校4名畢業生辦海中畢業典禮，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁和魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。圖／台灣潛水提供
台灣潛水公司上周為屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校4名畢業生辦海中畢業典禮，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁和魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。圖／台灣潛水提供
台灣潛水公司上周為屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校4名畢業生辦海中畢業典禮，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁和魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。圖／台灣潛水提供

墾丁 畢業典禮 珊瑚

延伸閱讀

109高中應屆畢業生跌破20萬人 8成6繼續升學、就業比率5年新低

墾丁琉球端午連假訂房冷清 疫情拖累觀光「慘」業

遠距教學今啟動 屏國中小畢典實體或線上縣府審慎評估

台中可辦畢業典禮 盧秀燕：不邀外賓、形式各校自決

相關新聞

防疫口罩換成潛水面鏡 墾丁夢幻無聲海中國小畢典

屏東墾丁是南台灣潛水勝地，前兩年除墾丁國小舉辦海底潛水畢業典禮，今年又有水泉國小和龍泉分校加入，龍泉分校4名畢業生上周在...

台中新生人數減 中科、平等、南陽國小卻成長

台中市今年國小新生和去年相較減少46人，共2萬6740人，但東勢區中科國小新生人數卻創10年新高；偏遠的平等國小新生報到...

8成學校停課「清寒生少吃一餐」 新北：現金、電匯補助

疫情日趨嚴峻，新北已有近8成學校暫停實體課，恐影響部分清寒學生溫飽。新北教育局表示，將以現金或電匯方式補助每餐50元。教...

109高中應屆畢業生跌破20萬人 8成6繼續升學、就業比率5年新低

根據教育部最新統計，109學年高中應屆畢業生19.2萬人，創5年新低，其中8成6選擇繼續升學，就業占比不到1成，則是5年...

德光中學3名女高中生申請上國外知名學府 她們這樣準備

台南市天主教德光中學高三學生張晨綾、劉姍姍、陳亮宇，上了高中後就規畫到國外讀大學，分別錄取英國曼徹斯特大學、澳洲雪梨大學...

原住民16族此校就有12族 慶功祭仿效原民傳統回報戰功

全國最大高職中山工商被教育部列為原住民重點學校，校長林昭億表示，台灣原住民有16族，中山工商就有12族、229名原住民學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。