防疫口罩換成潛水面鏡 墾丁夢幻無聲海中國小畢典

屏東墾丁是南台灣潛水勝地，前兩年除墾丁國小舉辦海底潛水畢業典禮，今年又有水泉國小和龍泉分校加入，龍泉分校4名畢業生上周在海中領取畢業證書，防疫口罩換成潛水面鏡、珊瑚礁魚兒當來賓，留下難忘的人生回憶。

台灣潛水公司執行長陳琦恩成立「藍色基金」投入海洋教育和環境保護，連續2年協助墾丁國小舉辦別開生面的海底潛水畢業典禮，「把畢業典禮會場搬到海中樂園，讓海洋保育種子從小札根！」

陳琦恩說，墾丁三面環海，瑰麗的珊瑚礁吸引潛水客朝聖，帶進觀光財，但珊瑚也面臨氣候暖化、人為開發和遊憩壓力帶來的汙水、垃圾等威脅，為讓海洋資源永續，公司每年提撥淨利的二成做海洋保育經費的「藍色基金」，前年在網路上號召贊助在地學校舉辦潛水畢業典禮，已有竹北國小和墾丁國小完成，今年又有水泉國小和龍泉分校加入。

潛水首重安全，為讓老師和畢業生家長放心，水泉國小和龍泉分校從上學期就開始準備，台灣潛水公司安排專業教練，在觀賞影片、認識海洋生物和學習保護海洋知識課程外，還有浮潛等海洋活動體驗課程，初級潛水訓練包括面鏡排水、練習調節器呼吸和水中耳壓平衡等。

由於恆春地區近日確診病例增加，有家長還是不放心，水泉國小校本部10名畢業生因家長擔心疫情未參加，上周只有龍泉分校4名畢業生參加，墾丁國小將等本周停課結束決定是否舉辦。

「在專業教練的訓練和完善準備工作下，讓家長和老師完全放心！」水泉國小龍泉分校校長莊逸萍說，學校就在海邊，周邊海洋資源豐富，台灣潛水公司也是學校的好厝邊，讓學生背著空氣瓶、戴面鏡實際下海體驗海洋之美，了解海洋垃圾的嚴重性，也是撒下海洋保育的種子。