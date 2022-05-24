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原住民16族此校就有12族 慶功祭仿效原民傳統回報戰功

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商校長林昭億為原民學生插上象徵純潔、神聖的百合花。圖／中山工商提供
中山工商校長林昭億為原民學生插上象徵純潔、神聖的百合花。圖／中山工商提供

全國最大高職中山工商被教育部列為原住民重點學校，校長林昭億表示，台灣原住民有16族，中山工商就有12族、229名原住民學生，其中18人通過中級族語認證，並有多人考取國立大學。學校舉辦原住民學生慶功祭暨族語成果發表活動，就仿效原民傳統回報戰功方式。

中山工商的12族、229名原住民學生中，排灣族占一半，其次依序為阿美族、布農族、魯凱族、卑南族、泰雅族、鄒族、邵族、太魯閣族、卡那卡那富族、雅美族和噶瑪蘭族。慶功祭仿效原民傳統回報戰功方式，由教師曾孝勇帶領同學以原住民語「報信」，高喊三年級生在校重要事蹟，然後由校長頒發表揚錄取國立大學原生，佐以歌謠演唱、舞蹈表演和圍舞同樂慶祝。

林昭億表示，學校致力發揚原民傳統優良文化，激發原生對傳承傳統舞樂及語言興趣，由學校老師結合外聘老師，開設彈性學習族語課程，有18人通過中級族語認證。今年原生廖嘉安考取高雄師範大學，連續兩年勇奪HVL高中甲級聯賽最有價值球員MVP；林晨考取臺北市立大學；高愉婷、張亭姿也錄取高師大；蔡宗育考取國立暨南國際大學。

排灣族張亭姿活潑樂觀又外向，喜歡樂器並善於規畫活動，把歡笑帶給大家，只要部落有舉辦祭儀或創生活動，她都無役不與，努力瞭解原民文化並認同自己。

她在國中是田徑校隊，但來到中山工商就把田徑當興趣，就讀升學班，以考取大學為目標，通過商教英檢四級、PVQC英文字彙、JVQC日文字彙、飲調證照、航空證照等。她說，進入大學會更深入學習族群文化，未來從事原住民導覽員或族語教師行業，將原民語言及文化傳承下去。

中山工商原住民舞蹈社學生表演曲目「翻滾棒炸」。圖／中山工商提供
中山工商原住民舞蹈社學生表演曲目「翻滾棒炸」。圖／中山工商提供
中山工商原民學生藉歌謠祈求祖靈給予所有人福氣，祝福即將畢業的學長姐。圖／中山工商提供
中山工商原民學生藉歌謠祈求祖靈給予所有人福氣，祝福即將畢業的學長姐。圖／中山工商提供
中山工商舉辦原住民學生慶功祭暨族語成果發表。圖／中山工商提供
中山工商舉辦原住民學生慶功祭暨族語成果發表。圖／中山工商提供

原住民語 語言 排灣族

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