原住民16族此校就有12族 慶功祭仿效原民傳統回報戰功

全國最大高職中山工商被教育部列為原住民重點學校，校長林昭億表示，台灣原住民有16族，中山工商就有12族、229名原住民學生，其中18人通過中級族語認證，並有多人考取國立大學。學校舉辦原住民學生慶功祭暨族語成果發表活動，就仿效原民傳統回報戰功方式。

中山工商的12族、229名原住民學生中，排灣族占一半，其次依序為阿美族、布農族、魯凱族、卑南族、泰雅族、鄒族、邵族、太魯閣族、卡那卡那富族、雅美族和噶瑪蘭族。慶功祭仿效原民傳統回報戰功方式，由教師曾孝勇帶領同學以原住民語「報信」，高喊三年級生在校重要事蹟，然後由校長頒發表揚錄取國立大學原生，佐以歌謠演唱、舞蹈表演和圍舞同樂慶祝。

林昭億表示，學校致力發揚原民傳統優良文化，激發原生對傳承傳統舞樂及語言興趣，由學校老師結合外聘老師，開設彈性學習族語課程，有18人通過中級族語認證。今年原生廖嘉安考取高雄師範大學，連續兩年勇奪HVL高中甲級聯賽最有價值球員MVP；林晨考取臺北市立大學；高愉婷、張亭姿也錄取高師大；蔡宗育考取國立暨南國際大學。

排灣族張亭姿活潑樂觀又外向，喜歡樂器並善於規畫活動，把歡笑帶給大家，只要部落有舉辦祭儀或創生活動，她都無役不與，努力瞭解原民文化並認同自己。