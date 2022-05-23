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五專優免1.6萬個招生名額 即日起受理報名
國中教育會考昨天落幕，技專校院招生委員會聯合會今天表示，111學年度五專優先免試入學今年提供1.6萬個名額，即日起至5月27日止受理報名，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。
技專校院招生委員會聯合會說明，今年五專優免計有43所公私立技專校院參與，190個科（組），提供1萬6355個招生名額（含原住民等七類特種生名額）。免試生可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。
技專校院招生委員會聯合會表示，國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則，將採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術)、綜合活動及科技五學期平均成績）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目；非應屆畢業生或具同等學力者，以個別網路報名辦理。
技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，五專前三年免學費，減輕學生就學負擔。此外，五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供同學學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。
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