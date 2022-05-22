3至親接連驟逝 總統教育獎得主李欣珉感謝姑姑相伴

屏榮高中電子商務科三年級李欣珉，自小父母親離異，國中時接連遭逢父親、爺爺、奶奶因病過世，姑姑一路不離不棄照顧他與弟弟，他感謝社福團體協助，安心求學，110學年度參加全國技藝競賽拿下商業簡報組第二名，保送屏東科技大學社工系，「希望有能力回饋社會助人」，獲今年總統教育獎。

17歲的李欣珉與高二的弟弟李欣儒，互相扶持打氣，在他3歲時，父母親離異，爸爸擔任送貨員，作息日夜顛倒，兄弟倆由7、80歲的奶奶、爺爺照顧，小三時，父親因精神狀況不佳辭職，家庭收日靠著爺爺、奶奶務農維持。

父親因罹患精神疾病，姑姑扮演媽媽的角色，照顧兄弟倆，國中時，奶奶、父親、爺爺相繼過世，讓他感到低潮、孤單，感謝姑姑不離不棄照顧，「我不是孤單，姑姑是我堅強後盾」，姑姑平日摺紙蓮花家庭代工貼補家用，他放學後，幫忙姑姑，讓姑姑早點休息。

李欣珉說，成長過程中，受到許多社福團體幫忙，讓他能專注課業，他秉持「施人慎勿念，受施慎勿忘」人生態度，感謝一路上協助他的團體，大學科系選擇上，他獲得全國技藝競賽商業簡報組第二名，獲得國立科大保送資格，他選擇念屏科大社工系，盼成為社工，成為手心向下的人，幫助需要的人。

李欣珉利用課餘時間，擔任志工，他說，感謝純青基金會附設國中課輔班，引領他從事志工服務，才發現原來服務、付出是很快樂一件事情。珍惜各種學習機會，更有勇氣面對原生家庭，他說「不要因為家中環境，而放棄自己，有能力就要回饋別人」。