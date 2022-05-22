3至親接連驟逝 總統教育獎得主李欣珉感謝姑姑相伴
屏榮高中電子商務科三年級李欣珉，自小父母親離異，國中時接連遭逢父親、爺爺、奶奶因病過世，姑姑一路不離不棄照顧他與弟弟，他感謝社福團體協助，安心求學，110學年度參加全國技藝競賽拿下商業簡報組第二名，保送屏東科技大學社工系，「希望有能力回饋社會助人」，獲今年總統教育獎。
17歲的李欣珉與高二的弟弟李欣儒，互相扶持打氣，在他3歲時，父母親離異，爸爸擔任送貨員，作息日夜顛倒，兄弟倆由7、80歲的奶奶、爺爺照顧，小三時，父親因精神狀況不佳辭職，家庭收日靠著爺爺、奶奶務農維持。
父親因罹患精神疾病，姑姑扮演媽媽的角色，照顧兄弟倆，國中時，奶奶、父親、爺爺相繼過世，讓他感到低潮、孤單，感謝姑姑不離不棄照顧，「我不是孤單，姑姑是我堅強後盾」，姑姑平日摺紙蓮花家庭代工貼補家用，他放學後，幫忙姑姑，讓姑姑早點休息。
李欣珉說，成長過程中，受到許多社福團體幫忙，讓他能專注課業，他秉持「施人慎勿念，受施慎勿忘」人生態度，感謝一路上協助他的團體，大學科系選擇上，他獲得全國技藝競賽商業簡報組第二名，獲得國立科大保送資格，他選擇念屏科大社工系，盼成為社工，成為手心向下的人，幫助需要的人。
李欣珉利用課餘時間，擔任志工，他說，感謝純青基金會附設國中課輔班，引領他從事志工服務，才發現原來服務、付出是很快樂一件事情。珍惜各種學習機會，更有勇氣面對原生家庭，他說「不要因為家中環境，而放棄自己，有能力就要回饋別人」。
屏榮高中校長徐福祥說，欣珉雖然身處困境，沒有自暴自棄，在刻苦環境中自勵自強，普世年青族群中可為典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言