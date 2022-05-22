會考第二天自然、英語科登場 19萬考生撐過中午就解脫

國中教育會考昨起登場，全國共計19萬9318人（含大陸考場）報考，考生將分別於全台18個考區、232個考場應試。第二天依序先考自然、英語閱讀、英語聽力，首節考試於8時30分開始。今年受新冠肺炎疫情影響，確診者以及快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者將不得應試，只能參與補考。

國中教育會考昨天已考完社會、數學、國文以及寫作測驗，今天第二天依序先考自然、英語閱讀、英語聽力。首節自然科於8時30分登場，10時30分考英語閱讀，中午12時05分考英語聽力。特別提醒考生，自然科考試時間為80分鐘，英語閱讀僅60分鐘，英語聽力則為25分鐘。

根據國中教育會考簡章，考生需攜帶准考證應試，並應自備2B鉛筆、修正液、橡皮擦、原子筆等文具，應試數學科時，不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，可使用透明墊板，但不得有其他圖形或文字。

考生進入考場時僅能攜帶手錶為計時工具，但不得發出聲響，其他具備通訊功能如手機、智慧型手錶、計算機或MP3等播放器均不得攜帶入考場，若不慎將非應試用品攜入試場，應於考試前放置試場前後方，且電子產品需先關機或拔除電池不得於考試期間發出聲響。

另外，今年受到疫情影響，國中教育會考不開放有確診疑慮3類考生應試，包括確診者以及快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者，上述三類考生將將併同大陸考場於6月4、5日補考；居隔、居檢、自主防疫考生則需進入第二類備用場應試。

教育部表示，確診等3類型考生可參與補考，試題難易度相同，且採用外加名額辦理不影響正常應試考生權益。若考生隱匿，查證屬實將取消資格不予補救。

至於若有考生在6月4、5日的補考日仍是確診狀態無法應考，國教署長彭富源日前表示，從前年開始到現在，若考生沒有辦法參加正式考試，又無法參與補考，會為孩子設計專案升學。