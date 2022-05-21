國中會考／高雄226生確診 二備試場動線答案卷分流
今年國中教育會考在疫情籠罩下開考，高雄考區有2萬2032名考生分別在21個考場應試。確診、居家檢疫等考生又有增加，今早統計有226名學生確診，只能參加補考，使用二備試場考生有451人，各考場都採取分流進入考場。
受疫情影響，今年國中會考試務備受挑戰，考生大多提早到考場，許多家長都在門口目送孩子，還是有家長不死心的請問試務人員「真的不能進去陪考嗎？」試務人員也只能說抱歉，「這是規定」。
各考場今天都增設第二類備用試場，用來安置居家隔離、檢疫考生，進入考場動線也做了規畫，與一般考生分流。
雄中考場讓一般生從大門，二備考生從體育館旁的旋轉門進入，該處並有護理師先量體溫和消毒後帶到二類試場；雄女安排一般考生從成功路的門口進來後，進入活動中心量體溫，再走到綜合大樓應考；二備考生則由國中老師先在校外集合，再由同仁帶領，經由實驗中心的另一條路線進入教學大樓的二備試場。
一名居檢無症狀的男考生說，參加會考當然緊張，剛好有家人確診自己又被匡列居檢，心情也受到影響，但也沒辦法，只希望能順利考完。
高雄考區試務中心主任委員、雄女校長林香吟表示，今年增加很多備用試場，加上今年試場座位數從原本42人降為36人，所以試場數增加。因應疫情，請各校都增設8間以上備用試場。提醒考生，休息和用餐時，都留在原試場，不要造成另種群聚。試卷是獨立的備用卷，答案卷從原試場抽用，繳卷則另外點卷及裝袋。
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