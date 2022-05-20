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揮灑生命色彩的小巨人育人國小陳懷恩 獲總統教育獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
陳懷恩參加大隊接力賽。圖／育人國小提供
陳懷恩參加大隊接力賽。圖／育人國小提供

嘉義市育人國小學生陳懷恩因唇顎裂及先天性頸椎融合症、脊椎側彎，經常進出醫院，六年級身高僅122公分；但他不因此頹靡喪氣或怨天尤人，天性樂觀開朗反而積極活出自己的夢想。秉持「別人能，自己一定也能」的信念，以努力堅持的意志力突破了身體限制，揮灑屬於自己生命的色彩，勇於嘗試的精神也感染周遭的同學及師長，被校方譽為小巨人，榮獲總統教育獎。

校方表示，懷恩雖然因特殊疾病造成個子無法長高又怕碰撞，但在校期間主動參與各項活動，在許多老師指導下，精進各項專長，畫畫、寫作和競技疊杯運動，都獲得相當亮眼的成績。寫作繪畫連續2年獲得「文薈獎」圖畫書類獎項，今年又榮獲「教育部體育署適應體育徵文比賽」-國小組「首獎」；去年參加競技疊杯全國賽亦獲得3金2銀的優異成績，更成功取得競技疊杯國手資格，今年將代表台灣參加競技疊杯亞洲錦標賽。

校長楊家豪說，看著懷恩從三年級接觸體育運動開始，和同學一起踢足球、跑步，甚至一起跑大隊接力，擔心他是否能承受得了時；懷恩卻相當享受參與體育課程。之後，在嘉義市發展競技疊杯運動為適應體育重點時，也讓懷恩找到努力的目標，從市級賽到全國賽，懷恩在身體的限制下，雖然需要比別人付出更大的努力，但他總能甘之如飴，那種感動和欽佩更油然而生。

市長黃敏惠表示，懷恩遇到愛他的家人及關心他的師長，爸爸陪著懷恩一起練習跑步，一起完成長距離路跑；媽媽、姐姐時時刻刻鼓勵懷恩，陪伴懷恩面對一場又一場的挑戰。「如果一個人有足夠的信念，他就能創造生命的奇蹟！」在特教老師和級任老師的指導下，懷恩將自己參與競技疊杯的過程編寫成書。後又將自己的生命故事出版二本書籍。讓他122公分的小小力量不斷向外擴散，以他的故事鼓勵更多的身心障礙的孩子「我們都一樣〜I can do it.」

陳懷恩期許以自己的故事鼓舞更多特殊生在面對生命的逆境，可以用樂觀的態度，勇敢追逐夢想。「身體限制了我的成長，卻無法限制我的夢想。」

陳懷恩參加疊杯錦標賽獲獎無數。圖／育人國小提供
陳懷恩參加疊杯錦標賽獲獎無數。圖／育人國小提供
陳懷恩總是以樂觀態度面對一切。圖／育人國小提供
陳懷恩總是以樂觀態度面對一切。圖／育人國小提供
陳懷恩參加大隊接力賽。圖／育人國小提供
陳懷恩參加大隊接力賽。圖／育人國小提供
市長黃敏惠頒獎表揚。圖／育人國小提供
市長黃敏惠頒獎表揚。圖／育人國小提供

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