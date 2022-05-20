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國中會考明登場 彰化102名學生確診無法參加

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天下午到彰化高商巡視考場防疫措施。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天下午到彰化高商巡視考場防疫措施。記者林敬家／攝影

國中教育會考明後天舉行，今年彰化縣應考人數為1萬558名考生，彰化縣府統計，目前已有102名學生確診，無法參加國中會考，這些考生將延期至6月再補考，另有235多名位學生居家隔離、居家檢疫，設有第二類考場，因考場不開放家長陪考，各國中也組成考生服務隊。

彰化縣長王惠美下午到彰化高商巡視考場防疫措施，王惠美說，彰化縣設有14處考場，共動用3千名工作人員，讓考生得以在安全環境下充分發揮實力，考生若經量測後確認發燒，將啟動防疫預備試場應試，並安排其他休息區與行進動線，與一般學生進行分流。

各考場依中央指示完成防疫規劃，包括管制考場進出動線與人員、考生須經體溫量測後方能進入、於考場內需全程佩戴口罩及用餐一律使用隔板等，考場與休息區全面加強消毒並開放冷氣同時開門窗保持良好通風，除身心障礙、重大傷病或突發傷病考生家長可事先申請陪考證外，其餘考生不開放家長陪考。

縣府教育處指出，考生服務隊成員均需依規定完成三劑疫苗注射或二劑疫苗注射及考前48小時內快篩檢驗陰性證明，務必以考生安心、家長放心為目標。

彰化縣長王惠美今天下午到彰化高商巡視考場防疫措施。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天下午到彰化高商巡視考場防疫措施。記者林敬家／攝影

國中教育會考 疫苗

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