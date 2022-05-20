國中會考明登場 彰化102名學生確診無法參加

國中教育會考明後天舉行，今年彰化縣應考人數為1萬558名考生，彰化縣府統計，目前已有102名學生確診，無法參加國中會考，這些考生將延期至6月再補考，另有235多名位學生居家隔離、居家檢疫，設有第二類考場，因考場不開放家長陪考，各國中也組成考生服務隊。

彰化縣長王惠美下午到彰化高商巡視考場防疫措施，王惠美說，彰化縣設有14處考場，共動用3千名工作人員，讓考生得以在安全環境下充分發揮實力，考生若經量測後確認發燒，將啟動防疫預備試場應試，並安排其他休息區與行進動線，與一般學生進行分流。

各考場依中央指示完成防疫規劃，包括管制考場進出動線與人員、考生須經體溫量測後方能進入、於考場內需全程佩戴口罩及用餐一律使用隔板等，考場與休息區全面加強消毒並開放冷氣同時開門窗保持良好通風，除身心障礙、重大傷病或突發傷病考生家長可事先申請陪考證外，其餘考生不開放家長陪考。