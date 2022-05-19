快訊

本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小四女兒改爸媽line稱呼！爸一看超難過 網安慰：需好好溝通

聯合新聞網／ 綜合報導
一名爸爸表示，他無意間看到小四女兒的line，發現他和老婆的ID是「腦殘人」和「雞拍人（淦）」，令他相當難過。圖／ingimage
一名爸爸表示，他無意間看到小四女兒的line，發現他和老婆的ID是「腦殘人」和「雞拍人（淦）」，令他相當難過。圖／ingimage

不少孩子會在和日常生活中，模仿身邊人的行為舉止，因此家長須特別留意孩子平常的行為。一名爸爸表示，他無意間看到小四女兒的line，發現他和老婆的ID是「腦殘人」和「雞拍人（淦）」，看到當下令他相當難過，於是想問問網友們，該如何和女兒溝通。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他有個小四的女兒，有買一台平板給她玩還幫她申請了line，但無意間卻看到女兒的line上，自己和老婆的ID竟是「腦殘人」和「雞拍人（淦）」，雖然不知道是不是女兒自己改的，但他看到後仍然有點傷心，他也補充，「簡體字為平板輸入法問題」，請無視，平常對小孩很好沒有虐待，只有一般管教，他也不禁感嘆，「雞拍人就算了，後面還加一句乾（淦）」，於是想問問網友們，該如何與女兒溝通。

此貼文吸引7000個網友按讚及討論，「才小四…父母看了好吐血，也要多注意她的交友、活動狀況了，再改不回來，就來不及了」、「很好啊，可以讓你看到知道的都不是問題，跟孩子溫柔溝通教導吧！」、「看到這個…我只覺得我拳頭硬了，還是要找機會溝通一下～加油」、「需要好好溝通，平常生活相處是不是就有問題了呢？父母之間的對話跟言語，小孩習以為常的耳濡目染下很容易學會」、「很沒有禮貌的稱呼，先了解為什麼會這樣改，然後他的朋友是不是也是這樣改」、「不知感恩的小孩，價值觀、道德觀都很不及格，父母多花心思導正是當務之急」。

有網友認為父母如何教育小孩也是問題，「你是否對她太好，他已經目中無大人了」、「手機只要給小孩，網路上教她背叛父母的一堆，你們很忙嗎？才小四…傻眼」、「很多時候是同儕與家庭影響，但現在還多了一個網路，一定要好好注意自己的孩子，別讓他們偏了」、「你們自己有沒有教好養好也有關係，因為孩子也不是光對她好就好了，陪伴跟教育也蠻重要的」。

不過，有網友則認為這只是「中二」的表現，「是不是還不太懂這些字的意思？只是因為同學有人這樣做就跟著學？」、「小四是中二階段…我以前也會這樣跟風，其他小朋友、網友等等的，被我媽媽知道被打爆，其實只是一種跟風，想要被關注」、「就中二期啊，覺得忤逆師長父母覺得很帥這樣吧？沒有父母在小孩心中是100分的，覺得你們機掰，代表你們是很正常的家長」。

父母 親子 小學

延伸閱讀

你知道什麼是遞進複句嗎？小四國語作業家長四處求救

東京創新天才發明展傳捷報 台灣獲21金 小四生也摘金

兒做功課常藉口上廁所 爸出奇招「搬馬桶」當專用椅 網嘆：教子不易

小四自然課最難的「回家作業」 家長一看秒懂：真的都靠爸

相關新聞

小四女兒改爸媽line稱呼！爸一看超難過 網安慰：需好好溝通

不少孩子會在和日常生活中，模仿身邊人的行為舉止，因此家長須特別留意孩子平常的行為。一名爸爸表示，他無意間看到小四女兒的line，發現他和老婆的ID是「腦殘人」和「雞拍人（淦）」，看到當下令他相當難過，於是想問問網友們，該如何和女兒溝通。

新學年高中職校長調動定案 南彰化3校校長走馬換將

「一個蘿蔔一個坑。」國立員林高中校長游源忠被延攬前往明學私立中學出任校長，彰化縣國立高中職學校校長連動出缺，經過今年國立...

會考周末登場 名師應考策略分享 考生家長莫過度焦慮

會考周末登場，彰化縣田中高中國中部數學老師葉奕緯分享他如何陪伴考生平穩度過考前時刻。該多練難題嗎？有哪些應試事項要特別注意？葉奕緯提供諸多具體建議，避免考生陷入過度焦慮。以下為第一人稱專訪整理：

台南崇明國小有機田園 展現食農美學

都市小孩少有農耕機會，台南東區崇明國小有塊500坪的有機農園，種植10多種的蔬果，結合清景麟教育基金會、阿霞飯店，昨辦「...

「台中最遠小學」傳8學生快篩陽性 平等國小預防性停課

國內新冠疫情延燒，梨山地區也難以倖免，先傳出採茶移工快篩陽性外，位於環山部落，「台中最遠小學」的平等國小，全校40名學生...

桃園大興高中師生合力 老舊直升機重現光彩

桃園市大興高中20多年前接受陸航贈TH-55C教練直升機，因教學過程重覆操作機件損壞嚴重，無法滿足科目教學需要，校方把直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。