小四女兒改爸媽line稱呼！爸一看超難過 網安慰：需好好溝通

不少孩子會在和日常生活中，模仿身邊人的行為舉止，因此家長須特別留意孩子平常的行為。一名爸爸表示，他無意間看到小四女兒的line，發現他和老婆的ID是「腦殘人」和「雞拍人（淦）」，看到當下令他相當難過，於是想問問網友們，該如何和女兒溝通。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他有個小四的女兒，有買一台平板給她玩還幫她申請了line，但無意間卻看到女兒的line上，自己和老婆的ID竟是「腦殘人」和「雞拍人（淦）」，雖然不知道是不是女兒自己改的，但他看到後仍然有點傷心，他也補充，「簡體字為平板輸入法問題」，請無視，平常對小孩很好沒有虐待，只有一般管教，他也不禁感嘆，「雞拍人就算了，後面還加一句乾（淦）」，於是想問問網友們，該如何與女兒溝通。

此貼文吸引7000個網友按讚及討論，「才小四…父母看了好吐血，也要多注意她的交友、活動狀況了，再改不回來，就來不及了」、「很好啊，可以讓你看到知道的都不是問題，跟孩子溫柔溝通教導吧！」、「看到這個…我只覺得我拳頭硬了，還是要找機會溝通一下～加油」、「需要好好溝通，平常生活相處是不是就有問題了呢？父母之間的對話跟言語，小孩習以為常的耳濡目染下很容易學會」、「很沒有禮貌的稱呼，先了解為什麼會這樣改，然後他的朋友是不是也是這樣改」、「不知感恩的小孩，價值觀、道德觀都很不及格，父母多花心思導正是當務之急」。

有網友認為父母如何教育小孩也是問題，「你是否對她太好，他已經目中無大人了」、「手機只要給小孩，網路上教她背叛父母的一堆，你們很忙嗎？才小四…傻眼」、「很多時候是同儕與家庭影響，但現在還多了一個網路，一定要好好注意自己的孩子，別讓他們偏了」、「你們自己有沒有教好養好也有關係，因為孩子也不是光對她好就好了，陪伴跟教育也蠻重要的」。

不過，有網友則認為這只是「中二」的表現，「是不是還不太懂這些字的意思？只是因為同學有人這樣做就跟著學？」、「小四是中二階段…我以前也會這樣跟風，其他小朋友、網友等等的，被我媽媽知道被打爆，其實只是一種跟風，想要被關注」、「就中二期啊，覺得忤逆師長父母覺得很帥這樣吧？沒有父母在小孩心中是100分的，覺得你們機掰，代表你們是很正常的家長」。