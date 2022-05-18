「台中最遠小學」傳8學生快篩陽性 平等國小預防性停課

國內新冠疫情延燒，梨山地區也難以倖免，先傳出採茶移工快篩陽性外，位於環山部落，「台中最遠小學」的平等國小，全校40名學生中，有8人快篩陽性；平等國小校長劉姿芬表示，該8名學生目前已居家隔離，逐漸恢復中，學校預防性停止實體課，改採線上教學。

台中市平等國小位處台中市、宜蘭縣交界處，為全台中市最偏遠小學，海拔1700公尺，建於環山部落內，全校師長包含校長、主任共有12位，學生則是共有40位，是一所非常迷你的學校；由於學校地處偏鄉，學生上課不易，平等國小以連續上課10天、連休假4天為就學作息。

平等國小校長劉姿芬表示，校內40位學生中，有8位學生快篩陽性；13日時，先傳出有學生快篩陽性，從14日起，第一次連續3天採預防性停課；期間又傳出新快篩陽性案例，於是自17日至19日三天，採第二次預防性停課，連續6天改採線上教學。

劉姿芬提到，遇上20日起固定例休4天，預計最快可於24日回歸實體課程，也將視校內疫情狀況滾動調整，目前8位快篩陽性學生居家隔離，也漸漸康復中。