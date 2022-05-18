舞蹈與影像結合 《平行視探》21日台中國家歌劇院登場
台中國家歌劇院「新藝計畫」專為中台灣新銳藝術家規劃的創作搖籃，今年在「影像與劇場」主題中脫穎而出的創作團隊「純白舍Dance Lab」的《平行視探》，將在5月21日於歌劇院凸凸廳演出。
《平行視探》由陳韋勝與張堅豪兩位藝術家共同創作。從事影像工作的陳韋勝，曾赴台北擔任舞者，返鄉台中開始從影像創作，至今累積10年影像工作經驗；雲林人張堅豪則是舞蹈科班出身，與自家兄弟成立「長弓舞蹈劇團」，也擔任「小事製作」特約藝術家。
兩人首次合作，並以生命經歷，分別從身體敘事與影像語言，打造不一樣的觀看視角，陳韋勝表示，影像和舞蹈看似是兩條平行線，各有各的溝通語彙及詮釋，但透過互相觀看，我們找到彼此的交會點。
就像硬幣會有正反面，生活中到處充滿著二元性，《平行視探》希望提供觀眾另一種角度來理解作品，並透過藝術家的過往照應自己的故事。
舞者出身的張堅豪表示，自己一直希望透過舞蹈探索自身經驗，他希望自己不單純只是展現肢體的舞蹈表演者，而是一個能以身體敘述生活故事的傳遞者，他說：「我想把經驗轉換到身體，再讓身體藉由創作被觀眾讀取。」
台中國家歌劇院總監邱瑗指出， 5月21日《平行視探》將在台中國家歌劇院「凸凸廳」上演，現場鋪設滿滿生活中隨處可及的紙箱作為佈景，日常生活的影像片段、現場舞蹈及即時影像交會其中投射在純白曲牆上，透過舞蹈與影像的對話，將生活中意想不到的片刻，以蒙太奇手法呈現，期待觀眾帶著不設限的心，前來欣賞。
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