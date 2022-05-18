桃園大興高中師生合力 老舊直升機重現光彩

桃園市大興高中20多年前接受陸航贈TH-55C教練直升機，因教學過程重覆操作機件損壞嚴重，無法滿足科目教學需要，校方把直升機移至棚廠後方陳放。陳添德老師接飛機修護科主任後，覺得放著不用很可惜，召集科教師帶學生分工合作，克服零組件缺料等問題，經過半年翻修終於讓這架直升機有了新的生命。

校方表示，直升機重生計畫搭配大興高中108新課綱，設計課程讓學生獲取專業技術，同時結合就業力，老師們發揮修護專長，帶學生一起執行復原重生計畫，達到教學相長的成效。

科內技術教師依專長分工，陳添德主任統籌並負責電力系統恢復及重新布線，陸航退伍的劉育榮老師負責將動力系統改為電力致動，李宏達老師為空軍退伍曾獲師鐸獎，這次負責旋翼系統恢復檢整及安裝；同樣空軍退伍的徐勤鐘副主任負責座艙罩安裝及全機整備。學生採自願方式，以不影響正課並利用課餘時間完成全機復原工作，參與的學生多為一、三年級，其中林宗衡獲得全國技藝競賽第1名，第2名的陳宜蓁也參與；在老師和學生的熱誠付出之下，這個月已經完成試車。

參與重生計畫的學生連友銓說，他學到飛機防腐防鏽及面漆噴塗，工序雖複雜，但完成後很有成就感和專業的自信。他看到老師實認真專業修護的樣子，真的很嚴謹當真的飛機修護，不厭其煩按照飛機修護技令解決問題。

大興高中校長陳崑玉指出，飛機修護科管理向來嚴格，不管在秩序、學習態度、服從度的要求，小到走路，大到自身的紀律都是教育的一環，今年全國技藝競賽再贏得飛機修護類第1、2名，連續3年榮獲金手獎第1名的殊榮。