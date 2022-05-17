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3D實驗室／「力」看不見又摸不到 可以如何去測量？

聯合新聞網／ 力宇教育

在國中課程中，「力」是會考十分熱門的考題，我們沒辦法用肉眼直接判斷「力」的具體數字，但能透過適當的工具量測來知曉。力宇教育的林觀老師用可操作的【3D實驗室】來示範，帶你深入了解虎克定律中，彈簧的伸長量變化與施力的關係。

虎克定律不只在國中，直至高中甚至大學都還會有相關課程來探討。若能趁現在打好基礎、加強銜接，對未來的求學歷程是非常有幫助的！

虎克定律表示，在彈性限度內，施力與彈簧的變化量呈正比。林觀老師更進一步把兩個相同的彈簧串聯起來，並施加相同的力，此時從影片可以清楚看出，彈簧伸長量與單個時不同了！為什麼呢？

那麼假如彈簧是並聯情況呢？它的施力與伸長量圖形會和前兩者有什麼不同嗎？快上力宇教育網站，由老師為你清晰解惑！

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延伸資訊：

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https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

會考 學霸 升學 自然科

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