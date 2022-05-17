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高英工商與建準集團共推品德教育 從閱讀行善涵養品德
高英工商與建準集團慈善基金會合作推動品德教育，今年辦理品德優良人員選拔及《了凡四訓》心得作文比賽，建準集團慈善基金會董事長洪陳富英捐助10萬元獎學金，建準集團顧問黃祥福與高英工商校長陳德松今天頒發獎學金。
高英工商推廣品德教育行之有年，不僅將品德教育融入日常生活常規中，也宣導同學多多加入服務學習的行列，多熱心助人。
高英工商有榮譽學生制度激勵學生認真向學，與建準集團合作辦理《了凡四訓》心得作文比賽，學生們從懵懂艱澀，到能細細品味字裡行間之意並進行反思感悟，國文老師也會在課堂上進行導讀，將品德教育融入國文課中。有些二、三年級學生說，每年看都會有新的感悟和見解，也幫助自己能成為更優秀的人。
建準集團慈善基金會董事長洪陳富英弘揚品德教育，每年捐助10萬元獎學金，支持協助高英工商推動品德教育並舉辦《了凡四訓》心得作文比賽，一、二、三年級各取優秀前三名及佳作，第一名可獲得2000元，第二名可獲得1500元，第三名可獲得1000元，佳作可獲得500元獎金。
建準集團顧問黃祥福勉勵學生做人處事的道理、待人處事的態度，年輕的學子在追求專業技能知識之外，品德的修養不可忘，一定要建立正確的人生觀和道德觀。他以《一碗白飯的故事》，告訴同學樂於幫助的重要性，心懷感恩不怕吃苦，肯定會擁有美好前程。《獨臂董事長&流浪漢》的故事則是告訴大家，學會自立及如何有信心的展現自己，讓孩子能在驕傲中長大，在自尊自愛中成長。
陳德松表示，有良好的品德才能養成正確積極的工作態度，更能在工作場所中贏得助力及讚賞。
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