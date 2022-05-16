好學生表現優異竟被記2支警告 網見懲處名單驚：比遲到還嚴重

學校利用「獎懲制度」來管束學生，表現優異學生可獲嘉獎，但違反校規學生則會被記上警告，對學生個人綜合評分具極大影響。日前一名網友分享某校最近公布的獎懲名單，其中一名學生「因為表現優異被記上一支警告」，讓原PO哭笑不得，直呼「這是一個表現好也會被記警告的故事」。

原PO透過臉書社團「爆廢公社」發文貼出一張學校懲處名單，有多位同學都因為「重大集會升旗遲到」被記上警告1支，但最後一位同學卻被記了2支警告，理由竟是「國文小老師認真負責，表現優異」，讓原PO看了都忍不住笑噴，似乎是校方處理名單出錯，才導致此次「誤傷」。

網友們看了也大笑，「可能在英文課，當起了國文小老師」、「做事不能做的太好，扣分～」、「這才是社會真實的樣貌」、「他到底得罪誰了...」、「表現的很好，但人生沒有一路順遂的！還是記你警告吧～」