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台南偏鄉小校力量大 跨黑水溝澎湖東吉島淨灘護海洋

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門錦湖國小師生連續兩年「跨海」參與澎湖東吉島淨灘。圖 ／學校提供
台南北門錦湖國小師生連續兩年「跨海」參與澎湖東吉島淨灘。圖 ／學校提供

偏鄉小校力量大！全校僅30名學生的台南市北門區錦湖國小實踐守護海灘，7名學生在老師帶領，近日搭船前往澎湖東吉島淨灘，讓學生走出教室，藉由行動力帶動沙灘環境正向改變。

錦湖國小師生一行已是連續兩年參與，這次由校長周志強帶領學生蘇宥旗、郭沛柔、何羽翎、郭家誠、賴弈縉、郭宥彤、侯畜漁，本月11日從將軍漁港搭乘雙吉福氣號船，前往澎湖縣望安鄉東吉島，與台南市生態旅遊發展協會、保七總隊第七大隊(南方四島小隊)、東吉衛生室、東吉安檢所等駐地單位展開為期3天淨灘行程。

與會者於東吉嶼大坪海岸及東吉燈塔下方海岸，總計清出共62袋(約958公斤)垃圾，其中，28袋(約290公斤)屬於資源垃圾、34袋(約668公斤)屬於一般垃圾，以廢漁具漁網及保麗龍為大宗。

蘇宥旗、郭沛柔、何羽翎說，印象最深刻就是在東吉燈塔下方淨灘，除斜坡很陡峭，還有很多大石頭，非常有挑戰性，淨灘過程雖然很累，但看到海灘變乾淨那一刻，一切都值得了。

郭家誠等人也說，去年來淨灘後眼前海灘乾淨許多，這次來發現很多海飄垃圾，大家一番清理後再度垃圾清走，這是對大自然回饋，因東吉島的海水很湛藍、很美，希望未來海邊垃圾越來越少，全民一起來守護美麗的海洋。

多次參與海洋淨灘的周志強說，東吉島雖屬澎湖縣，但距離台南約僅40公里，航程約1小時多，住民與台南往來密切，藉由這次參與淨灘，是很有意義戶外學習、回饋，讓學生求學生涯留下難忘回憶。

台南北門錦湖國小師生連續兩年「跨海」參與澎湖東吉島淨灘。圖 ／學校提供
台南北門錦湖國小師生連續兩年「跨海」參與澎湖東吉島淨灘。圖 ／學校提供
台南北門錦湖國小師生連續兩年「跨海」參與澎湖東吉島淨灘。圖 ／學校提供
台南北門錦湖國小師生連續兩年「跨海」參與澎湖東吉島淨灘。圖 ／學校提供
台南北門錦湖國小師生連續兩年「跨海」參與澎湖東吉島淨灘。圖 ／學校提供
台南北門錦湖國小師生連續兩年「跨海」參與澎湖東吉島淨灘。圖 ／學校提供

淨灘 台南 澎湖

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