全國鄉土歌謠比賽 新竹縣3代表隊拿下特優

110學年度全國師生鄉土歌謠比賽，新竹縣北埔國小、錦屏國小以及新樂國小的泰雅之聲合唱團，分別在客家語系國小團體組、原住民語系國小團體組及東南亞語系教師團體組奪下特優，其中新樂國小更是8連霸，也是首度挑戰東南亞語系，演出水準之高，展現雄厚實力。

新樂國小的泰雅之聲合唱團成員為原住民校長、主任及老師，過去幾年參加師生鄉土歌謠原民語系就已連續7年獲獎，今年首度挑戰東南亞語系，以菲律賓及印尼歌謠再獲特優，可見合唱團實力已跨越語言障礙。

新樂國小校長高文良說，比起原住民母語，東南亞語系歌曲語言的困難度、旋律和弦的不和諧度及肢體動作的整合度，對團員是很大的挑戰，但憑藉著團員的努力，再喜獲評審青睞，特優7+1持續締造歷史佳績。

獲得客家語系國小團體組特優的北埔國小今年以兒童組曲「先生同學早」、「油菜花」和「鮮鮮河水」獲得特優，校長王映之說，今年有10名三年級學生是第一次參加這樣的喔大型比賽，全團參賽代表三至六年級生共35人。

王映之透露，前往比賽時還發生插曲，因為疫情不得搭電梯，學生必須爬上6樓才到比賽場地，但因平時有鍛鍊，反而促使肺活量運用妥善發揮，加上團員王炘龍在演唱鮮鮮河水時扮成老人家，捕捉到大鱸鰻的肢體律動與歌聲的對應，配合精心準備的腳踏車道具、彩色舞扇，為表演增色不少。

錦屏國小則是靠「泰雅歡樂歌」及「苧麻之歌」在原住民語系國小團體組脫穎而出；校長陳顯智表示，雖然因疫情臨時更改比賽地點，現場無法安裝反響板影響合唱表現，但機會是給準備好的人，他說「當學生能夠領悟到歌曲的意境與美，便能自然地唱出生命和愛。」