全國鄉土歌謠比賽 新竹縣3代表隊拿下特優
110學年度全國師生鄉土歌謠比賽，新竹縣北埔國小、錦屏國小以及新樂國小的泰雅之聲合唱團，分別在客家語系國小團體組、原住民語系國小團體組及東南亞語系教師團體組奪下特優，其中新樂國小更是8連霸，也是首度挑戰東南亞語系，演出水準之高，展現雄厚實力。
新樂國小的泰雅之聲合唱團成員為原住民校長、主任及老師，過去幾年參加師生鄉土歌謠原民語系就已連續7年獲獎，今年首度挑戰東南亞語系，以菲律賓及印尼歌謠再獲特優，可見合唱團實力已跨越語言障礙。
新樂國小校長高文良說，比起原住民母語，東南亞語系歌曲語言的困難度、旋律和弦的不和諧度及肢體動作的整合度，對團員是很大的挑戰，但憑藉著團員的努力，再喜獲評審青睞，特優7+1持續締造歷史佳績。
獲得客家語系國小團體組特優的北埔國小今年以兒童組曲「先生同學早」、「油菜花」和「鮮鮮河水」獲得特優，校長王映之說，今年有10名三年級學生是第一次參加這樣的喔大型比賽，全團參賽代表三至六年級生共35人。
王映之透露，前往比賽時還發生插曲，因為疫情不得搭電梯，學生必須爬上6樓才到比賽場地，但因平時有鍛鍊，反而促使肺活量運用妥善發揮，加上團員王炘龍在演唱鮮鮮河水時扮成老人家，捕捉到大鱸鰻的肢體律動與歌聲的對應，配合精心準備的腳踏車道具、彩色舞扇，為表演增色不少。
錦屏國小則是靠「泰雅歡樂歌」及「苧麻之歌」在原住民語系國小團體組脫穎而出；校長陳顯智表示，雖然因疫情臨時更改比賽地點，現場無法安裝反響板影響合唱表現，但機會是給準備好的人，他說「當學生能夠領悟到歌曲的意境與美，便能自然地唱出生命和愛。」
此外，竹北高中、尖石國中、十興國小及自強國中，分別在閩南語高中職團體組、原住民語系國中團體組、東南亞語系國小團體組、客家語系國中團體組獲得全國賽優等，讓縣長楊文科也讚雖遇上疫情亂流，但參賽隊伍都能冷靜應變，以堅強的實力接連獲獎，是新竹縣之光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言