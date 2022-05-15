學生自主籌備1年 第一屆新民論壇仿TED有模有樣

台中市私立新民高中昨在校內舉辦第一屆「2022 SMHS FORUM」新民高中論壇，參酌TED精神，提供學生闡釋自己夢想的舞台。校方表示，將近一年籌備，新民學生迥異以往的演講模式，並與聽眾互動，還有演講者因疫情改採視訊，師生經歷一場跳脫傳統的論壇活動。

「新民論壇」由學生自主發起，標榜參酌TED Talks的精神。TED Conference LLC. 是美國一家非營利組織，TED代表 「Technology （科技）, Entertainment （娛樂）and Design （設計）」定期舉辦TED大會，邀請世界各地、各行各業的學者及知名人士演講，影片被上傳到網路即為 TED Talks。

策展籌辦人郭心愛與高二學生籌備論壇，前置作業近1年，辦了兩天的培訓營隊，遴選出5名學生，包括4名高中職學生和1名國中生，另邀請曾獲德國紅點設計獎的校友和表藝科畢業校友參加，國際米其林一星知名餐飲企業講師潘義昌共襄盛舉。

觀光科一年級紀柏維因疫情因素，無法如願台上分享，透過視訊闡述屬於自己的超「魔」人生。 7年級生張羽安敘述如何背英文單字的故事，他相信努力，沒有做不到的事。校長薛光豐表示，這次論壇是新民首次舉辦，希望埋下種子，來日萌芽，為論累積經驗。