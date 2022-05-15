快訊

中重症增149例 死亡19例分布在70至90多歲、8人未接種疫苗

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

直播／連四天破6萬！今本土+6萬8732例確診、37例境外 增19死

學生自主籌備1年 第一屆新民論壇仿TED有模有樣

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
第一屆「2022 SMHS FORUM」新民高中論壇昨完成，仿TED，學生上台分享理念，與聽眾互動。圖／新民高中提供
第一屆「2022 SMHS FORUM」新民高中論壇昨完成，仿TED，學生上台分享理念，與聽眾互動。圖／新民高中提供

台中市私立新民高中昨在校內舉辦第一屆「2022 SMHS FORUM」新民高中論壇，參酌TED精神，提供學生闡釋自己夢想的舞台。校方表示，將近一年籌備，新民學生迥異以往的演講模式，並與聽眾互動，還有演講者因疫情改採視訊，師生經歷一場跳脫傳統的論壇活動。

「新民論壇」由學生自主發起，標榜參酌TED Talks的精神。TED Conference LLC. 是美國一家非營利組織，TED代表 「Technology （科技）, Entertainment （娛樂）and Design （設計）」定期舉辦TED大會，邀請世界各地、各行各業的學者及知名人士演講，影片被上傳到網路即為 TED Talks。

策展籌辦人郭心愛與高二學生籌備論壇，前置作業近1年，辦了兩天的培訓營隊，遴選出5名學生，包括4名高中職學生和1名國中生，另邀請曾獲德國紅點設計獎的校友和表藝科畢業校友參加，國際米其林一星知名餐飲企業講師潘義昌共襄盛舉。

觀光科一年級紀柏維因疫情因素，無法如願台上分享，透過視訊闡述屬於自己的超「魔」人生。 7年級生張羽安敘述如何背英文單字的故事，他相信努力，沒有做不到的事。校長薛光豐表示，這次論壇是新民首次舉辦，希望埋下種子，來日萌芽，為論累積經驗。

疫情 米其林

延伸閱讀

犧牲收入請假陪小孩 小學家長陷入「停課三天」輪迴

嘉大食農教育博覽會 食安食農增強免疫力

彰化縣今+158！公費快篩試劑用量大 縣市列冊提報中央撥發

世界首富名下沒房子、睡朋友家 馬斯克接受TED總裁專訪 證明有錢人想的和你不一樣

相關新聞

全國鄉土歌謠比賽 新竹縣3代表隊拿下特優

110學年度全國師生鄉土歌謠比賽，新竹縣北埔國小、錦屏國小以及新樂國小的泰雅之聲合唱團，分別在客家語系國小團體組、原住民...

學生自主籌備1年 第一屆新民論壇仿TED有模有樣

台中市私立新民高中昨在校內舉辦第一屆「2022 SMHS FORUM」新民高中論壇，參酌TED精神，提供學生闡釋自己夢想...

曾文溪的一千個名字之農人帶路 總爺藝文中心辦特展

台南總爺藝文中心今天在紅磚工藝館舉辦「秧仔・栽仔・寮仔：曾文溪的一千個名字之農人帶路」展覽，展出與農民農作相關機具、耕作...

社子國小前橋梁5年未修繕燈罩不見 淋雨恐漏電傷及路人

台北市目前仍留有75座人行橋梁，新工處每2年會針對結構安全檢查。不過北市議員陳慈慧就發現，士林區社子國小前的人行陸橋上次...

竹縣十興國小赴美參加VEX機器人世界大賽 獲最佳設計獎

新竹縣十興國小學生日前組隊遠赴美國參加2022 VEX機器人世界大賽（2022 VEX Robotics World C...

耐震度不足校舍全翻新 教育部5年補強逾3千棟校舍結構

台灣平均每年發生逾百次有感地震，政府透過耐震評估全台於民國88年以前建成的校舍，並逐年編列經費改善。教育部自106年至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。