東京創新天才發明展傳捷報 台灣獲21金 小四生也摘金

第36屆日本東京創新天才國際發明展今天上午傳回捷報，台灣共獲得21金、25銀、3銅，總成績獲得國際第一名。

年紀最小的金牌獎得主，則是來自台中市內新國小四年級學生葉倖綺，她在阿公引導下發明「軟性帽體結構」，親手為弟弟縫製防撞帽，防止幼兒學走時因跌倒導致頭部受到撞擊，摘下金牌也讓她直呼很開心。

日本東京創新天才國際發明展至今舉辦36年，因應新冠疫情，今年持續採線上辦理，本屆有來自美國、加拿大、沙烏地阿拉伯、南韓、中國、泰國等12國共170件作品參加，台灣代表團有66件作品參賽，最後獲得21金、25銀、3銅，總成績第一名。

台灣大學化工系教授陳賢燁領軍，與學生張乃云 、胡書嫚、 張育銘 、吳仲皓、 王允杉，有鑒於人口老化，許多長者面臨關節組織退化，團隊研發多年，創造出仿軟骨及硬骨組織的3D多孔組織工程支架，並利用製程特性包覆生長因子、幹細胞等多種生物功能性分子，使支架產品具多種組織修補功能，可提供軟骨以及硬骨退化治療新選擇，一舉拿下一面金牌，技術還獲多國專利。

樹德科技大學生活產品設計系老師陳文亮與學生曾微茵、張競文、陳亞暄發明的「傘具產品租賃裝置及服務系統」作品，讓雨傘也能租賃，租賃裝置可放置傘具數量，將不會受面板的影響，讓物品商業價值達到最大效益，作品以「共享經濟」觀點拿到一面金牌。

雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心主任張傳育、電機工程系助理教授陳靜茹，帶領無人機團隊研發的「浮標定位監測方法及浮標定位監測系統」，突破天氣、地域、設備數量等限制，不需以傳統無人機地毯式搜尋，即可快速找到需要救難的人民，大幅降低搜救時間，提升搜救效率，技術不僅獲得一面金牌，也已獲得美國及台灣發明專利。

這次年紀最小的金牌獎得主，則是來自台中市大里區內新國民小學的四年級學生葉倖綺，她的阿公曾是紐倫堡國際發明展的銀牌得主。

葉倖綺發明「軟性帽體結構」，研究動機來自她看到剛學走路的弟弟，因不穩常跌倒或撞到家具邊角，導致頭部受到撞擊，希望解決碰撞意外，於是與阿公討論、引導下，以手工縫製綿質帽，利用pu或eva等軟性材作為帽體，親手為弟弟縫製防撞帽，不僅祖孫倆合作愉快，還拿下一面金牌，讓她直呼很開心。