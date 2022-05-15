旅學堂邀民眾閱讀台茶 走讀體驗淡水茶金年代

新北市淡水是展演茶文化的最佳舞台，除了曾為北台灣茶葉出口第一商港外，淡水同時也是台灣烏龍茶之父約翰．陶德的發跡地。「新北市立圖書館淡水分館」與在地單位「旅學堂工作室」攜手推出「異人茶金-2022淡水茶旅學」系列活動，舉辦為期三週免費的「閱讀台茶書展」。

旅學堂負責人李琪表示，百年前淡水開港，讓「福爾摩沙」名揚世界，而這啟端是來自澄紅色茶湯的台灣烏龍茶「Formosa Oolong Tea」。

5月21日首場活動「滬尾驗茶官」是一場結合茶學科普與體驗講座，由專業茶人、山生有幸品牌創辦人郭峻堯老師，其對台灣茶葉有著無比熱忱，堅信「茶，是人與山林的連繫，節氣與生命的孕育」，憑藉靈敏的味蕾及深研多年的茶葉知識，帶領民眾深入淺出地解析茶葉風味的製作思維，民眾可以進入圖書館了解茶職人的私房書單並化身為準驗茶官，不僅能獲得台灣茶小知識，還能現場專業評鑑與分析三款台茶。

李琪指出，5月22日「走讀淡水茶之路」將由深耕淡水多年的文史工作者吳峻毅帶路，旅行從淡水捷運站開始，時光交錯拜訪陶德的家與李春生開拓淡水百年茶山的可能足跡，細數寶順洋行的發跡故事，走讀淡水茶金年代開港風華。在知名的老街、觀光景點之外，還可以跟著淡水百年茶產業探索過去茶產業在淡水的發展軌跡。

李琪表示，旅學堂期盼透過跟新北市立圖書館淡水分館攜手合作，規劃一系列活動將閱讀與地方深度體驗結合，帶領旅人認識不一樣的淡水。

李琪表示，因應疫情影響及民眾閱讀習慣改變趨勢，這次藉由專業職人與地方圖書館串聯，不斷推陳出新，與市民連結、帶領民眾打開閱讀的世界感受歷史底蘊與觀光能量並存的淡水魅力。即日起，異人茶金2022淡水茶旅學系列活動開放報名，名額有限，額滿為止。活動報名相關訊息請至旅學堂臉書查詢。