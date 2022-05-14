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曾文溪的一千個名字之農人帶路 總爺藝文中心辦特展
台南總爺藝文中心今天在紅磚工藝館舉辦「秧仔・栽仔・寮仔：曾文溪的一千個名字之農人帶路」展覽，展出與農民農作相關機具、耕作物件，農民現身說法敘事及田間紀錄影像。
展覽帶領參觀者進入「農人精神世界」與農業灌溉地景環境，以錄像、攝影及聲音、裝置等從水稻小苗（秧仔）、菱角小苗（栽仔）及農人收放農具、休憩與聚會場所（寮仔）3大主題出發，感受農人與曾文溪緊密交織著生計與生態的掙扎與情感。
展示作品包括「2022 Mattauw大地藝術季」潛行攝影團隊林韋言大尺幅空拍作品，藝術家陳伯義及策展團隊吳克威、蔡郁柔對踏查及農事活動影像紀錄，導演陳黎恆青關於水稻、菱角種植過程錄像。
主辦單位為呈現官田菱田風情，在場外展出凡京設計《菱田裡・波光間》裝置藝術，「將採收紅菱的船筏、生動浮葉簇擁成團團碧綠場景，解構重塑過往樣貌，營造成現代感十足，層疊錯落奇幻的菱田景緻」。
文化局長葉澤山說，這次展覽內容不只呈現景觀，更是地景藝術，大家不只拍照打卡，更能透果展覽啟發對景觀藝術內涵、了解文化歷史意涵，更深入探索這塊土地；曾文溪全長138公里，沿途有豐富生態及產業，更透露文化藝術意涵，值得大家關切。
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