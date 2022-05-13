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義峰高中創辦照顧服務科 打造全台最新長照檢定考場
雲林縣林內鄉義峰高中今年開辦『照顧服務科』招生，也是雲林縣第一所專門培育長照人才的學校，並與成大醫院斗六分院、虎尾若瑟醫院、安生醫院、同仁仁愛之家、長泰老學堂等醫療長照機構合作，斥資三百多萬打造全台最新的專業實習教室及檢定考場，為國內長照培育專業的生力軍，提升長照品質。
義峰高中照顧服務科今年九月將迎來新生，目前已開始招生，學校提出高額獎學金爭取優秀學生投入長照產業，讓雲林長照人力資源能夠自給自足，歡迎有志青年踴躍投入，攜手開創新世代長照產業。
長照產業人力需求龐大，卻苦無學校培育專業長照人才，義峰高中從107年籌辦照顧服務科，多方奔走下，去年獲教育部核准設科，今年開始招生。課程設計以人性關懷出發，除基礎知識技能，還包括多元能力的培養，從幼兒的照養到銀髮族的照顧，餐食料理、健康樂活的活動設計及美髮美妝造型的打理，學習全方位的照顧技能。
為能學有專精，更斥資三百萬元打造國內最新的專業實習教室及檢定考場設備，並與成大、虎尾若瑟等醫療院所及長照機構簽訂合作意向書，透過產學合作，讓學生到合作機構院所工讀或實習服務，成績優秀者畢業後直接獲得就業機會，起薪3.5萬，落實畢業即就業。
校長張菁惠表示，高齡市場是當今最夯的產業，對想創業的青年來說，選讀照顧服務科擁有一技之長更是創業的開端。今年第一屆招生提供高額獎學金，成績越好，獎學金越多，歡迎國中畢業生踴躍報名。
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