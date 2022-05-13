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嘉縣府授權各校決定畢業典禮方式 校長：反而困擾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶高中決定舉辦實體畢業典禮。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中決定舉辦實體畢業典禮。圖／永慶高中提供

去年6月畢業季碰上新冠肺炎疫情嚴峻，防疫升級，嘉義縣各校取消畢業典禮改以視訊方式進行，今年防疫未升級，卻碰上變種病毒Omicron肆虐，確診學生增加，辦不辦畢業典禮，讓嘉義縣政府教育處傷腦筋，校長困擾。

教育處經評估，考量嘉縣山海平原幅員遼闊，逾百校縣立高中及國中小學校，規模大小不一，畢業典禮辦理方式授權各校決定，仍建議各校採線上辦理方式為優先。

教育處長李美華說，去年疫情升級，今年未升級，各校規模大小不一，授權各校決定；嘉義縣家長協會理事長盧君昇贊同教育處做法，他說，縣轄面積大，各校規模不一，由學校自行決定；嘉義縣教育展望協會理事長蔡惇敘也贊同教育處做法。　

縣立竹崎高中校長蘇淵源說，考量師生安全，避免群聚，6月2日畢業典禮採線上直播方式舉辦，去年蘇淵源在永慶高中當校長，也是辦線上畢業典禮，當時蘇淵源和畢聯會長陳珈薇化身YouTuber直播主，畢典進行2個小時。

永慶高中決定要舉辦實體畢業典禮，校長郭春松說，學生都很期待畢業典禮，畢業典禮防疫高規格，簡單隆重，不邀請外賓家長參加，畢業典禮專屬國中部、高中部畢業生與師長。

另，逾百所國中小師生家長對是否舉辦實體或線上畢業典禮，也引發熱烈討論，有的學校決定照常辦，有的改為線上直播，有的學校還在觀望評估，有校長說，授權各校決定，舉辦與否反而困擾。

畢業典禮 嘉義 直播主

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