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數學題「杜甫坐確診者後方，李白需請防疫假？」 網投降：乾脆全班貶謫

聯合新聞網 / 綜合報導
一個緊跟時事的幽默數學題組，讓網友直呼十分燒腦。示意圖／ingimage
一個緊跟時事的幽默數學題組，讓網友直呼十分燒腦。示意圖／ingimage

日前中央宣布國高中九宮格停課新制，隨即就有跟上時事的數學考題以此為基礎，共出6道難題，將各朝代的知名古人視作同間教室的同學，詢問相關問題。幽默詼諧的貼文一出，讓不少網友直接放棄，大喊「燒腦」。

有網友在Facebook分享一個數學題組，內容是將陶潛、曹雪芹、屈原等各朝代古人集結成橫直各6排座位的班級，並以九宮格停課指引為前提詢問6道難題。

如有「三蘇」之稱的蘇洵、蘇軾及蘇澈欲請防疫假，則空位應如何安排才對班級最有利。或引用典故與當事人性情，稱不洗澡的王安石、沒穿好衣服的王羲之、獨抒性靈的袁宏道3人平時不愛戴口罩，則應與誰交換座位才可降低影響。

不然就是大開地獄梗，指李賀用功唸書直到吐血發燒才PCR確診，「過了2小時，子路快篩陽性，覺得自己像一團肉醬（子路遺體被衛後莊公施以醢刑，即剁成肉醬）」，兩人斜前方的韓非是否也需要請假。接著問題再問子路後方的杜甫喜歡跟著李白行動，途中也曾脫口罩共餐15分鐘以上，李白是否同樣需要請假。

對此，有許多網友笑回：「孔丘：『欸不是，我至聖先師欸！』」、「肉醬這個也太地獄梗了」、「好個素養題」、「歷史老師表示：座位表要按時代排啦，結論：大家都自主應變好了」、「什麼子路肉醬、坦腹東床，這典故玩的是一套一套的」、「老師，您通靈召喚所有不同時空的人喔？」、「自古文人相輕，全部都不會來上課了」。

也有許多網友舉白旗放棄思考，「全班都被貶謫即可」、「可以填全部停課這樣嗎？」、「放棄作答」、「數學不會就是不會，現在連國文都⋯⋯」、「太難了！直接放棄全班都線上上課」、「我投降」、「看了頭好暈，老師先自主隔離，自己匡九宮格！」、「光是對人名就眼花瞭亂，數學不好，我放棄」。

停課 考題

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