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科學與美學融合的跨域體驗 光華高中手擲滑翔機起飛

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市光華高中辦手擲滑翔機競賽，讓學生跨領域學習。記者鄭惠仁／攝影
台南市光華高中辦手擲滑翔機競賽，讓學生跨領域學習。記者鄭惠仁／攝影

台南市光華高中因應新課綱，在自然科探究與實作課程中，以手擲滑翔機競賽，讓學生從自然與藝術領域課程所學的能力，運用在手擲飛機組裝與設計，也是科學與美學融合的學習體驗。

自然領域學科召集人陳碧霜說，活動的緣起為真人真事及小說《火箭男孩》所改編的電影「十月的天空」，故事內容敘述有名青少年在看到火箭升空後，激起好奇心，於是與同學努力研究並且製造火箭，雖經一次次失敗，卻得到更多的支援，當最後成功發射了火箭。此故事激起自然科教師的反思，如何在校園內激起學生對科學的愛好？因此規畫了手擲滑翔機競賽活動。

高二學生童柏林分享，剛完成並飛行練習時，因過度施力導致飛機的主翼斷裂，修復時很擔心使用熱熔膠會增加機身重量，影響飛行距離。實作後發現飛機重量增加，空中滑行的狀況更穩定，同時也透過調整主翼與尾翼的擾流板，學用到可阻礙氣流的流動來改變飛行方向及滑翔的距離。

設計學程學生柯昱卉、劉紫筠在設計上，以原住民的圖騰呈現在滑翔機上，以象徵快樂、豐收、勇敢的原住民精神，期望藉由飛機的翱翔傳遞世界各地，兩項作品分獲擲遠組與設計組的最佳成績。

陳碧霜說，活動從主持、記錄到現場控制，全由學生自己主導，藉此提供學生發揮能力的舞台；也期待藉由科學探究與藝術美感融合的訓練，帶領學生朝夢想飛翔。

原住民 台南

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