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早年失學愛讀書 大葉弘道帶獨居長者去書局微旅行

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣69歲陳姓長者沒讀過書，希望「逛書局買作業簿」，大葉大學學生以「孫子」角色陪伴她到書局完成心願。記者簡慧珍／攝影
彰化縣69歲陳姓長者沒讀過書，希望「逛書局買作業簿」，大葉大學學生以「孫子」角色陪伴她到書局完成心願。記者簡慧珍／攝影

帶著「阿嬤」去旅行！大葉大學休閒事業管理學系和弘道老人福利基金會合作，今天按照5名受基金會照顧的長者心願，分別前往媽祖廟、書局微旅行；到書局買作業簿的陳姓長者表示，不要去想以前沒讀書的事，多想無益，現在有大葉大學學生就像孫子一般陪伴她，珍惜現在就夠了。

大葉助理教授謝佩伶「團體動能」課程，把休閒系大二學生分成3組，學生侯瀞淇、吳彤栩、詹凱傑、林宗瑋、林建銘陪伴69歲陳姓長者到書局買作業簿。很多學生除了非寫作業不可要買作業簿，否則不會主動買簿子練習寫字，陳姓長者飽受早年失學之苦，去年COVID-19疫期期間在家，拿到弘道發給作業簿塗塗寫寫，勾起她想學習的強烈動機，這次主動要求到書局「微旅行」。

陳姓長者說，父母重男輕女，認為女孩子長大出嫁是別人家的，不需要多栽培，她沒上學，一直很想念書，去年弘道發給作業簿，她問女兒怎麼寫注音符號，女兒教她用手機查閱和顯示，按照上面形狀「畫」符號，越畫越寫越有趣。

學生謝宜蓁、羅瑋翔、梁博凱、謝承孝、楊語柔規畫「今嬤欲去兜」微旅行，從長者曾經去過而念念不忘的地方當起點，所以挑選位在田中鎮乾德宮旁的廟口前碗粿，先帶長者挑選拜拜物品去廟裡拜拜，接著買碗粿，重溫記憶的好滋味。

學生林品儀、謝佩諼、李宸羽、蔡玉稜、吳恩齊規畫「飄香求福」微旅行，參考長者先前聊天時提到想吃地瓜、想去廟裡求平安符給孫子，學生討論行程時，盡可能實現阿嬤的願望，先去買地瓜和米香當拜拜的祭品、吃小吃，再去廟裡拜拜。

弘道老人福利基金會彰化服務處組長林宥㚬說，以前弘道社工規畫行程，這次「微旅行，我做主」活動由大學生引導長者說出想去的地方並且規劃地目的距離住家5至6分鐘的微旅行，彌補行動不方便加上疫情期間不便出門的遺憾，弘道依據長者的期待規畫三條路線，多數長者想去拜媽祖請求庇佑平安，1名長者想去書局，社工和學生盡量滿足長者的希望。

休閒系助理教授謝佩伶表示，今年和弘道老人福利基金會合作，4月份帶領學生到田中衛生所的婦女中心跟長者相見歡，透過遊戲拉近彼此距離，3組學生後來訪問長者，了解長者的興趣和想去的地方，量身打造微旅行行程，透過服務實踐讓學生運用休閒活動設計專業幫助別人，了解幫助別人並不難，同時發掘自己在團體中可以發揮什麼能量。

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