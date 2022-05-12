快訊

多國強制谷歌、臉書分享廣告收益 台灣為何猶豫不前？

圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

治平高中新整建操場今啟用 符合賽事一線式溝渠

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
治平高中以往操場2側的水溝改採一線式的溝渠，不只不會有枯枝落葉掉落，就算學生不慎摔倒也不會受傷。記者翁唯真／攝影
治平高中以往操場2側的水溝改採一線式的溝渠，不只不會有枯枝落葉掉落，就算學生不慎摔倒也不會受傷。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅區治平高中今舉行57周年校慶活動，首度亮相斥資1255萬，耗時半年完工的運動操場，操場比照全國賽式規格，操場的2側水溝採一線式的溝渠，避免學生受傷；治平高中校長徐享鵬表示，學校孕育許多國手，也感謝董事長夫婦更新設備，讓學生有安全運動空間。

斥資1255萬整建的田徑場及籃球場，因校地關係，操場全長230公尺，採用全國賽式規格，以往操場2側的水溝蓋完全見不著，改採一線式的溝渠，不只不會有枯枝落葉掉落，就算學生不慎摔倒也不會受傷，跑道是PU材質，厚度也都有達1.3公分厚，完全符合規定，中間的籃球場也採用應壓克力材質，讓學生運動、訓練都很安全。

今在全場學生歡呼聲中剪綵啟用操場，有學生表示，自己在新操場上跑步覺得相當舒適；徐享鵬指出，現在少子化時代，董事長夫婦對於教育相當投入，認為孩子在學習過程中一定要給最好的環境跟設備，也在建構六年一貫科技啟航的智慧校園環境，讓學生學習。

徐享鵬說，高中部擁有290名體育班學生，田徑、羽球、籃球等項目，都培育出許多優秀國手，也感謝董事長夫婦給予經費栽培學生，為國爭光。

家長會長張慎剛表示，感謝校方辦學用心，會採納家長意見，讓學生好的學習設備，以家長的立場，看到整建的操場感到相當驕傲並給予學校肯定。

斥資1255萬整建的田徑場及籃球場，操場全長230公尺。記者翁唯真／攝影
斥資1255萬整建的田徑場及籃球場，操場全長230公尺。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅區治平高中今舉行57周年校慶活動，首度亮相斥資1255萬，耗時半年完工的運動操場。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅區治平高中今舉行57周年校慶活動，首度亮相斥資1255萬，耗時半年完工的運動操場。記者翁唯真／攝影

延伸閱讀

湯優盃／周天成、麟洋配攜手 中華男團提前晉8強

招生不足 台東南迴唯一賓茂國中體育班下學年裁班

桃園各校今起接手發隔離證明 停課學校嘆人力吃緊困擾

象棋／亞運國手台灣棋王吳貴臨逝世 昔日曾1對150車輪戰

相關新聞

治平高中新整建操場今啟用 符合賽事一線式溝渠

桃園楊梅區治平高中今舉行57周年校慶活動，首度亮相斥資1255萬，耗時半年完工的運動操場，操場比照全國賽式規格，操場的2...

嘉義竹崎高中斥資6千多萬蓋新宿舍 今動土計112年完工

嘉義縣竹崎高中是山區重要教育中心，近年招生數逆勢成長，舊宿舍老舊且床位數不足，校方與縣府教育處決定蓋新宿舍，總工程費約6...

防鳥類再誤撞玻璃 八里國中師生研發材料包已送出216份

教育部今年學校環境教育實作競賽中，新北市有5校獲獎，其中八里國中以「鳥類友善校園」為題，拿下第二名及年度影響力獎。指導老...

疫情升學之亂 大學面試應變來太慢、考生請防疫假遭拒

疫情持續升溫，指揮中心日前推估5月20日達到高峰，單日最高確診可能破20萬，為月底登場的申請入學二階面試埋下未知數。高中端呼籲高教司盡快公告更詳細的「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，請大學科系盡速發放通知，避免因疫無法到場面試的考生過多，引發不同入學標準的公平性爭議。

VEX機器人世界錦標賽摘3冠 宜蘭復興國中獲總統賀電

金氏世界紀錄認證「世界最大機器人賽事」的2022年VEX機器人世界錦標賽日前登場，宜蘭縣立復興國中團隊AKAW2隊（35...

「奇藝森林」之旅 淡水國小美術班畢業展

淡水國小美術班從5月起到5月21日，在淡水藝文中心地下室，舉辦一場主題為『奇藝森林』畢業作品成果展，遇到疫情影響，學生排練的森林舞曲表演，只能透過網路方式，讓大家看到美術畢業班學生們所展現全譯的奇幻世界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。