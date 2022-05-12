治平高中新整建操場今啟用 符合賽事一線式溝渠

桃園楊梅區治平高中今舉行57周年校慶活動，首度亮相斥資1255萬，耗時半年完工的運動操場，操場比照全國賽式規格，操場的2側水溝採一線式的溝渠，避免學生受傷；治平高中校長徐享鵬表示，學校孕育許多國手，也感謝董事長夫婦更新設備，讓學生有安全運動空間。

斥資1255萬整建的田徑場及籃球場，因校地關係，操場全長230公尺，採用全國賽式規格，以往操場2側的水溝蓋完全見不著，改採一線式的溝渠，不只不會有枯枝落葉掉落，就算學生不慎摔倒也不會受傷，跑道是PU材質，厚度也都有達1.3公分厚，完全符合規定，中間的籃球場也採用應壓克力材質，讓學生運動、訓練都很安全。

今在全場學生歡呼聲中剪綵啟用操場，有學生表示，自己在新操場上跑步覺得相當舒適；徐享鵬指出，現在少子化時代，董事長夫婦對於教育相當投入，認為孩子在學習過程中一定要給最好的環境跟設備，也在建構六年一貫科技啟航的智慧校園環境，讓學生學習。

徐享鵬說，高中部擁有290名體育班學生，田徑、羽球、籃球等項目，都培育出許多優秀國手，也感謝董事長夫婦給予經費栽培學生，為國爭光。